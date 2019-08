Guardian avaldas tõendid Vene vägede osalusest Ilovaiski lahingus

Uurijate väitel kogusid nad arvukalt ülevõtteid tehiskaaslastelt, mis näitavad Vene relvastatud konvoide liikumist Ukrainasse, samuti pildid tank Т-72BZ-st. Uurijad väidavad, et sel ajal olid need ainult Venemaa relvastuses.

Forensic Architecture'i videos öeldakse, et tõendeid koguti avalikest allikatest Euroopa inimõiguste kaitsekeskuse (EHRAC) palvel. Tõendeid kavatsetakse kasutada Venemaa hagemiseks Euroopa inimõiguste kohtus.

2014. aasta augustis toimusid Ilovaiski lähedal isehakanud Donetski rahvavabariigi ja Ukraina valitsusväe vahel ohvriterohked lahingud.

Kiiev on alati väitnud, et Ukraina väe vastas seisis Venemaa sõjavägi. Moskva on need väited tagasi lükanud.

Mõrvatud Vene poliitiku Boriss Nemtsovi sõprade avaldatud Nemtsovi kirjutise "Putin. Sõda" kohaselt hukkus Ilovaiski all 150 Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude sõjaväelast.

2015. aasta augustis anti Ukraina peaprokuratuuri kodulehel teada Ilovaiskis hukkunud sõjaväelaste ja korravalvurite nimekirja avaldamisest. Nimekirjas esitati 209 hukkunud võitleja nimed, 157 hukkunu isik oli jätkuvalt tuvastamata.