Pangad langetavad seadusemuudatuse survel pensionifondide valitsemistasusid

Viimastel nädalatel on kliente teise samba fondide valitsemistasude langusest teavitanud nii Swedbank, LHV, SEB kui ka Luminor. Tegu pole siiski juhusliku kokkusattumusega, vaid pankadel tuleb valitsemistasusid 1,2 protsendini langetada riigikogus möödunud aastal heaks kiidetud investeerimisfondide seaduse muudatuste tõttu. Lisaks võimaldab muudatus neil suuremaid aktsiariske võtta.

"Tegelikud tasumäärad saavad olema sellest piirmäärast väiksemad, sest fondide mahu kasv on toonud tasumäärade languse," ütles SEB varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev ERR-ile.

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla sõnul langeb nende keskmine valitsemistasu septembrist 0,8 protsendi juurest 0,66 protsendini ning järgmise aasta veebruaris hinnanguliselt 0,55 protsendini.

"Tänaste fondimahtude juures võidavad kliendid septembris aset leidvate tasude langusest 2,5 miljonit eurot ning tuleva aasta veebruaris veel täiendavalt kaks miljonit eurot aastas," sõnas ta.

Tamla märkis, et suurem pensionifondide tasude langetamise trend sai alguse 2015. aastal ning Swedbankis on teise samba fondide haldustasud viimase viie aastaga enam kui poole võrra kahanenud.

"Eks siin ole kaks põhjust: esiteks on fondide mahud päris kiiresti kasvanud ja see võimaldab fonde odavamalt pakkuda. On väga selge seos arenenud riikides, et mida suuremad on pensionifondid, seda madalama tasuga nad on. Mida suurem on mõne riigi pensionisüsteem, seda odavam on seda ühe inimese kohta ülal pidada. Ja teine põhjus on regulatiivsed muudatused. Praktiliselt igal aastal on regulatsioon muutunud selliselt, kus pensionifondid peavad seadusest tulenevalt oma tasusid alandama," lausus Tamla.

Luminoris langevad suuremate pensionifondide tasud 13 protsenti ehk senise 1,19 protsendi juurest 1,03 protsendini.

"Kõige rohkem saavad tasude langetamisest kasu nooremapoolsed pensionikogujad, kes koguvad pensioni aktiivsemates fondides, mille senised tasud olid kõrgemad," tõi panga kliendikommunikatsiooni juht Martin Kõrv välja.

Paralleelselt muutuvad ka fondide investeerimisstrateegiad ja Luminor plaanib edaspidi senisest rohkem aktsiaturgudele investeerida. Järgmine valitsustasude ülevaatamine on pangal plaanis jaanuaris.

LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk ütles, et kui praegu on LHV pensionifondide Eesti, XL ja L valitsemistasu turul kõrgeimate seas, siis alates 2. septembrist langeb nende fondide valitsemistasu määr 40 protsendi võrra 0,72 protsendini ning see on kohaldatav valitsemistasu määr, mitte prospektijärgne tasu.

"See toob LHV suurima aktsiariskiga fondid tasu poolest turu keskmise juurde ning sisuliselt kaob ära indeksfondide madalama tasumäära eelis aktiivselt juhitud pensionifondide ees, kuna vahed valitsemistasudes muutuvad marginaalseks," sõnas Kukemelk.

Linnupõld: tasude langetamiseks ruumi jätkub

Ühisrahastusplatvormi Crowdestate juht ja pensioniühistu Tuleva nõukogu esimees Loit Linnupõld ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tasude langetamiseks on ruumi veel küll - nende passiivselt juhitud fondid saavad hakkama alla 0,4 protsendiga.

Samuti märkis ta, et iga pensionikoguja peaks lisaks valitsemistasudele vaatama ka muid kulusid.

"Tasude koha pealt on kõige olulisem vaadata kogukulu või siis kogukulu määra, mis sisaldab nii valitsemistasu kui ka kõiki muid kulusid, mis võivad olla umbes kolmandik sinna otsa. Tegelikult madal valitsemistasu ei tähenda, et see fond oleks madalate kuludega. Tegelikult tuleks vaadata kulutaset," tõdes Linnupõld.

Eestis on teise samba fondides üle 738 000 inimesel kokku ligikaudu 4,4 miljardit eurot. Selle vara valitsemine maksab pensionikogujatele ligi 40 miljonit eurot aastas.