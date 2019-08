Kõik, mida on vaja teada pensionireformist

Tööturule tulijad liituvad sambaga vaikimisi

Noored, kes alles töötamist alustavad, liituvad teise sambaga vaikimisi ka edaspidi. Need, kes on praeguseks teise sambaga liitunud, jäävad tulevikus samuti vaikimisi liitunuks. Mõlemal juhul tekib aga võimalus esitada avaldus vastavalt kas sambaga liitumata jätmiseks või sambast lahkumiseks.

Senised maksemäärad jäävad kehtima

Teise sambasse pensioni koguja maksab ka tulevikus oma brutopalgast sinna kaks protsenti, millele riik lisab neli protsenti.

Liitumisvõimalus tekib ka enne 1982. aastat sündinuil

Inimesed, kes omal ajal teise sambaga ei liitunud - need, kelle sünniaeg on aasta 1982 või varem - saavad õiguse liituda. Vanuselisi piiranguid ei seata, kuid sissemakseid ei tehta, kui inimene saab juba teisest sambast pensionit.

Kui sellise sünniajaga inimene teise sambaga liitub, saab tema esimest korda sealt raha välja võtta alles siis, kui liitumisest on möödunud vähemalt kümme aastat.

Maksete lõpetamisel jääb seni kogutu pensionifondi

Kui inimene lõpetab maksete tegemise teise sambasse, jääb tema seni kogutud raha pensionifondi, kus seda edasi investeeritakse, kuni ta ei ole otsustanud raha pensionifondidest välja võtta.

Kui inimene soovib uuesti makseid tegema hakata, on tal see võimalus, kui ta selleks avalduse esitab.

Avalduste tähtajad kattuvad osakute vahetamise omadega

Kui inimene on teinud avalduse pensionifondi maksed peatada, jõustub see samadel kuupäevadel, kui toimub pensionifondi osakute vahetamine: 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval. Tööandjad peavad kontrollima pensioniregistrist kõiki oma töötajaid, kas neil on kohustus makseid tasuda või mitte.

Ka avalduste esitamise tähtajad kattuvad pensionifondi osakute vahetamise tähtaegadega. See tähendab, et avaldus tuleb esitada vähemalt kuu aega enne seda, kui soovitakse muudatuse jõustumist - novembri, märtsi või juuli lõpuks. Erandiks on 2020. aasta, mil reform käivitub, sest siis tuleb avaldused esitada 31. augustiks, et makse tasumise saaks lõpetada või saaksid vabatahtlikud sambaga liitujad alustada 2021. aasta 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval maksete tasumist.

Pensionifondi loosimise kord jääb püsima

Kui tööturule tulnud noor ei ole esimese sissemakse tegemise ajaks pensionifondi valinud, säilib praegune kord, mille kohaselt määratakse talle pensionifond loosi teel. Loositud fondi saab muuta igal ajal.

Õigus sambast raha välja võtta on kõigil

Kõik pensionikogujad saavad õiguse kogu oma teise sambasse kogutud raha soovi korral välja võtta. Raha väljavõtmisega lõpeb ka maksete tegemine sellesse sambasse. Pensioni kogumise ajal saab sellist raha väljavõtmise võimalust kasutada kahel korral.

Kümme aastat pärast sambast väljumist võib sellega uuesti liituda

Need, kes teise sambasse kogutud raha välja võtavad, saavad sambaga soovi korral uuesti liituda, kui selleks avalduse esitavad, kuid seda alles siis, kui sambast väljumisest on möödunud kümme aastat.

Kui taasliitunud inimene otsustab aga kogutu uuesti välja võtta, tuleb tal selleks omakorda veel kümme aastat oodata. Raha väljavõtmisega lõpeb ka maksete tegemine teise sambasse ning rohkem kaks korda sambaga liitunud ja sealt raha välja võtnud inimene liituda ega sinna makseid teha enam ei saa. Pensioniks jääb talle ainult esimese samba pension.

Raha makstakse välja jaanuaris, mais ja septembris

Raha makstakse teisest sambast lahkujale välja pensionifondi osakute vahetamise kuupäevadel: 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval. Raha makstakse välja ühe aasta jooksul.

Kui kogutud summa ei ületa piirmäära, milleks esialgse kokkuleppe kohaselt on 10 000 eurot, makstakse raha välja ühe osamaksena. Lõpliku piirmäära otsustab valitsuskabinet 12. septembri nõupidamisel.

Kui kogutud summa on suurem, tehakse esimene osamakse 10 000 euro ulatuses ja ülejäänud raha makstakse välja kahe järgmise osamaksena. Näiteks 40 000 eurot kogunud inimene, kes 31. augustiks 2020 teeb avalduse teisest sambast väljamaksete saamiseks, saab 2021. aasta jaanuaris 10 000 eurot, mais makstakse talle välja 15 000 eurot ja septembris 15 000 eurot. Uuesti on tal õigus teise sambaga liituda 1. jaanuaril 2013.

Osaliselt raha välja võtta ei saa

Kui inimene soovib pensioni kogumise ajal oma teise samba raha välja võtta, siis peab ta võtma välja kõik pensionisäästud - raha pole lubatud osaliselt välja võtta.

Välja võetud pensionirahalt tuleb tasuda tulumaks

Teise sambasse kogutud raha välja võtmisel tuleb tasuda tulumaks.

Teisest sambast saab töövõimetuna hakata raha välja võtma

Teisest sambast lubatakse raha välja võtma hakata ka siis, kui inimene on jäänud töövõimetuks. Raha varasem väljamaksmine puuduva töövõime korral võrdsustatakse pensioni maksmisega ja selle puhul kehtivad samad maksureeglid nagu väljamaksete skeemidel, mida kasutatakse pensionieas.

Pensionieas tekivad raha kasutamiseks eri valikud

Pensioniikka jõudes on iga inimese enda otsustada, kuidas oma teise sambasse kogutud raha kasutama hakata – ühekordne väljamakse, fondipension, pensionileping. Selleks, et motiveerida inimesi teise samba raha pikaajaliselt kasutama, kaalub riik pikema tähtajaga väljamaksete skeemidele soodsamaid maksureegleid, nagu juba praegu on kolmandas sambas.

Juba kokkulepitud fondipensionid kehtivad vaikimisi edasi ja nende tingimused ei muutu.

Pensionilepingu sõlminud inimesed saavad raha korraga välja võtta

Tagamaks teise sambaga liitunud inimeste võrdset kohtlemist, võimaldatakse ka neil oma lepingust välja astuda ja ülejäänud raha soovi korral korraga välja võtta. Pensionilepingute ülesütlemise täpsemaid tingimusi ei ole valitsus veel välja töötanud.

Investeerimiskontolt väljumise maksustamine pole veel paigas

Teisest sambast pensioni kogumise ajal väljunud inimene saab selle raha kanda investeerimiskontole. Seda, kuidas maksustada investeerimiskontole kantud vara, kui kontolt väljutakse, valitsus alles analüüsib.

Lisaks analüüsitakse veel ka lahendusi, mis võimaldaksid jooksvaid teise samba sissemakseid läbi investeerimiskonto investeerida.

Pensionireform käivitub aastal 2020

Reform käivitub aastal 2020, mil avalduste esitamise tähtaeg maksete lõpetamiseks, nendega uuel aastal alustamiseks või ka raha väljavõtmiseks on 31. august. Alates 2021. aastast rakenduvad tavapärased avalduste esitamise tähtajad – 31. märts, 31. juuli ja 30. november.

Teise samba fondides on üle 738 000 inimesel kokku ligikaudu 4,4 miljardit eurot.