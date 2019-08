USA keskpank väljendas muret seoses majanduse võimaliku aeglustumisega

Keskpanga hinnangul on ettevõtjate murede peapõhjusteks muu hulgas USA presidendi Donald Trumpi kaubandussõda Hiinaga, mille majandus on samuti aeglustumas ja ebakindlus Euroopas seoses lõputult veniva Brexitiga.

USA president Donald Trump tunnistas teisipäeval, et tema agressiivne kaubanduspoliitika Hiina suunal võib lüüa ameeriklaste rahakoti pihta, kuid rõhutas, et pikaajaline kasu kaalub sellise lühiajalise valu üles.

Presidendi sõnul on tähtis "Hiina ette võtta" ning majanduslangust ta ei pelga, eriti kui keskpank baasintressimäära kärbib. "Aeg on käes, olenemata sellest, kas see on lühiajaliselt meie riigile hea või halb," ütles ta.

Trump andis mõista, et tal polnud muud valikut kui kehtestada Hiinale tariifid, mis nüüd pärsivad USA tootjaid, finantsturge ja Ameerika tarbijaid.

Maailmamajandus on viimastel kuudel aeglustunud ning hiljutised aktsiaturgude kõikumised suurendavad muret, et pihta saab ka USA majandus. Esmaspäeval avaldatud küsitlusest selgus, et valdav osa ökonomiste ootab Ühendriikides majanduslangust hiljemalt 2021. aastal.

Trump kutsus esmaspäeval taas USA keskpanka üles intressimäärasid langetama, mis tema hinnangul tugevdaks veelgi riigi majandust ja aitaks jõudsalt ja kiiresti hoogustada ka maailmamajandust.

"USA majandus on tugev hoolimata föderaalreservi ja Jay Powelli täielikust visiooni puudumisest," märkis Trump.

Presidendi hinnangul üritavad demokraadid ühtlasi majandust 2020. aasta valimiste eel kehvemaks muuta.