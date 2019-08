Pyongyangi hinnangul ohustab õppus habrast tuumadiplomaatiat.

See oli Põhja-Korea neljas relvakatsetus vähem kui kahe nädala jooksul. Katsetuste taustal on seisak USA ja Põhja-Korea tuumakõnelustes ning USA presidendi Donald Trumpi korduvad avaldused, et Põhja-Korea raketikatsetused on väike asi, kuigi need relvad ohustavad liitlast Lõuna-Koread ja sealseid USA baase.

Ekspertide hinnangul on Trumpi seisukoht andnud Põhja-Koreale rohkem ruumi oma sõjalise võimekuse suurendamiseks ning lubanud Pyongyangil suurendada oma kaalu kõnelustel.

Lõuna-Korea sõjaväe teatel katsetas Põhja-Korea teisipäeva varahommikul tõenäoliselt lühimaa ballistilisi rakette.

Raketid alustasid lendu Põhja-Korea lääneranniku lähedal olevast piirkonnast ning lendasid umbes 450 kilomeetrit. Nende maksimumkõrgus oli 37 kilomeetrit ning maksimumkiirus Mach 6,9. Raketid kukkusid Põhja-Korea idaranniku vetesse.

Souli sõnul olid rakettide lennuomadused sarnased lühimaarakettidele, mida Põhja-Korea katsetas 25. juulil. Need lendasid umbes 600 kilomeetrit.

Lõuna-Korea sõjaväe sõnul sarnanesid juulis katsetatud rakettide lennuandmed Venemaal valmistatud Iskanderite omale. Iskander on tahke kütuse ja tuumalõhkepea kandevõimega rakett, mis suudab kõvasti manööverdada ning lendab teiste ballistiliste rakettidega võrreldes madalamalt. See omakorda annab talle parema võimaluse raketitõrjest läbi tungida.

Eelmisel nädalal katsetas Põhja-Korea kahel korral ka enda sõnul ka mitut raketti korraga tulistada suutvat raketisüsteemi.

Analüütikute sõnul lubavad Põhja-Korea uued relvad tal palju paremini rünnata sihtmärke kogu Lõuna-Koreas, sest neid tulistatakse sõidukitest ja neid on enne tulistamist raske tuvastada.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi pressiesindaja Choi Hyun-soo sõnul käivad Põhja-Korea katsetused vastu eelmisel aastal sõlmitud tavarelvastuse ohtude vähendamise leppe vaimule.

Lõuna-Korea presidendi kantselei teatel pidas presidendi julgeolekunõunik Chun Eui-yong teisipäeval erakorralise kohtumise kaitseministri ja luureülemaga. Kohtumise keskmes olid Põhja-Korea raketikatsetused.

Jaapani sõnul teisipäevased raketid Jaapani majandusvetesse ei jõudnud. Tokyo kaitseministri Takeshi Iwaya sõnul on Põhja-Korea raketitehnoloogia arendamise püüdlused oht kogu piirkonnale.