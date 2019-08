Euroopa Liit lubab vastata, kui Trump maksustab Prantsuse veinid

"Ma kaitsen otsustavalt Prantsuse veine... Kui USA kehtestab tariifid, vastab EL sellele," ütles Tusk.

"Viimane, mida me vajame, on vastasseis meie parima liitlase USA-ga. Praegune kaubandus- ja tariifitüli ei ole meie algatus, kuid me peame olema valmis ja olemegi," lisas ta.

Trump saabus laupäeval Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Kuid pisut enne Washingtonist teele asumist teatas ta, et mõtleb kehtestada Prantsuse veinile importmaksu, et maksta Prantsusmaale kätte otsuse eest kehtestada digimaks USA tehnoloogiahiidudele nagu Google, Facebook ja Apple.

Reede hilisõhtul võttis Trump Valges Majas selle küsimuse ette. "Need on suurepärased Ameerika firmad ning ausalt öeldes ma ei taha, et Prantsusmaa läheb ja maksustab meie firmasid. Väga ebaõiglane," rääkis ta.

"Ja kui nad seda teevad, siis maksustan mina nende veini või midagi muud. Maksustame nende veini nii nagu nad pole kunagi varem näinud," rääkis USA president.

Varem sel nädalal kinnitas üks Ühendriikide ametnik, et USA tõstatab tippkohtumisel "äärmiselt diskrimineeriva digitaalsete teenuste maksu, mida Prantsusmaa rakendada otsustas".

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles laupäeval, pärast seda, kui Trump kehtestas Hiinale uued tariifid ning hoiatas, et võib tõsta ka Prantsuse veini importmaksu, et kaubanduspinged on kõigile halvad.

Macron ütles G7 tippkohtumise eel telepildis edastatud kõnes, et tema eesmärk on "veenda kõiki meie partnereid, et kaubanduspinged on halvad kõigile". Ta lubas töötada maailmamajanduse "tõelise taastamise" nimel.

Tippkohtumise eel on Prantsuse veinikasvatajad ärevil ning ootavad märki, kas Trump täidab oma ähvarduse või mitte.