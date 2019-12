Prantsusmaa lükkas tagasi USA ettepanekud rahvusvahelise maksureformi kohta

Pariisis asuv OSCE on haaramas initsiatiivi muuta oluliselt rahvusvahelisi maksustamispõhimõtteid, mis on kehtinud 1920. aastatest. Eesmärk on leida lahendus globaalselt tegutsevate tehnoloogiaettevõtete maksustamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni veel peamiselt Prantsusmaa ja USA omavahelises maksutülis ähvardab Washington tõsta tollimakse tuntud prantsuse kaupadele nagu šampanja, juust ning käekotid.

Prantsusmaa tahab digimaksu kehtestada veel enne, kui OSCE jõuab välja töötada globaalse lahenduse, mis võtaks enam arvesse teenuse osutamise riiki, ent mitte riiki, kus ettevõte registreeritud.

"Ameerika vabatahtliku lähenemise ettepanek, millega firmad vabalt valivad, kas nad on maksustatud või mitte, ei veena ausalt öeldes mind üldsegi. Ma pole näinud just palju selliseid ettevõtteid, kes vabatahtlikult on maksustatavad. Olen alati arvestanud eri osapoolte heategevusega, kuid ma pole kindel, et avaliku sektori rahastamisel sellega kaugele jõuab. Nõnda pole vabatahtlik lähenemine ilmselgelt vastuvõetav ei Prantsusmaale ega OECD partneritele," rääkis Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire.