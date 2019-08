Brasiilia president norib tüli Prantsuse presidendi naisega

Sellega andis Bolsonaro oma hoogu juurde sõnasõjale Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, kes kritiseerib Brasiilia presidenti Amazonase vihmametsi laastavate põlengute pärast.

Pühapäeval riputas üks Bolsonaro toetaja Facebooki meemi, kus ta naeruvääristas Brigitte Macroni välimust ning võrdles teda Brasiilia esileedi Michelle Bolsonaroga. Meemis oli kiri: "Kas sa nüüd mõistad, miks Macron Bolsonarot kiusab?"

Bolsonaro vastas Macroni silmas pidades: "Ära nüüd tüüpi alanda, ha ha."

Uudisteagentuur AFP küsis Bolsonaro kantseleilt, kas vastus tuli otse presidendilt. Kantselei keeldus seda kinnitamast.

Põlengud maailma suurimas vihmametsas Amazonases on jõudnud maailma suurriikide diplomaatia päevakorda, sest Euroopa riigid hakkasid maakera kopsudeks hüütavate metsade päästmiseks nõudma kliimamuutuse skeptikult Bolsonarolt tegusid.

Bolsonaro on tauninud "välissekkumist" ja Prantsuse presidendi "kolonialistlikku mentaliteeti".

Bolsonaro kaitseks on välja astunud paljud Brasiilia poliitikud, kaasa arvatud presidendi poeg Eduardo ning haridusminister Abraham Weintraub.

Eduardo Bolsonaro, kellest saab ilmselt Brasiilia suursaadik USA-s, jagas reedel Twitteris videot kollavestide meeleavaldusest pealkirjaga "Macron in idioot". Tema sõnul oli see "sõnum" Prantsusmaa liidrile.

Brasiilia haridusminister seevastu sõimas pühapäeval president Macroni "oportunistlikuks idioodiks" ja "iseloomutuks presidendiks".

Viimastel andmetel on Brasiilias sel aastal süttinud juba pea 80 000 metsa- ja maastikupõlengut, mis on suurim arv pärast 2013. aastat. Üle poolte tulekahjudest on puhkenud Amazonase piirkonnas.

Macron taunis Bolsonaro "erakordselt jämedaid" solvanguid

Macron mõistis esmaspäeval hukka Brasiilia presidendi Jair Bolsoraro "erakordselt jämedad" solvangud oma abikaasa Brigitte'i aadressil.

"Ta esines äärmiselt jämedate märkustega minu abikaasa kohta," ütles Macron pressikonverentsil, kui talt paluti kommentaari Brasiilia riigipea avalduste kohta. "Mida ma oskan öelda? See on kurb. Nii tema enda kui ka brasiillaste jaoks."