Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles neljapäeval, et Amazonase metsapõlengute näol on tegemist rahvusvahelise kriisiga.

Macron kutsus ühtlasi üles teemat arutama nädalalõpus aset leidval juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel.

"Meie maja on leekides. Sõna otseses mõttes. Lõõmab Amazonas, mis toodab 20 protsenti kogu hapnikust. See on rahvusvaheline kriis. G7 liikmed - arutame kahe päeva jooksul seda hädaolukorda," kirjutas Macron Twitteri vahendusel.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres väljendas neljapäeval samuti sügavat muret seoses Amazonase metsapõlengutega.

"Ma olen sügavalt mures põlengute tõttu Amazonase vihmametsas. Keset ülemaailmset kliimakriisi ei saa me endale lubada rohkem korvamatut kahju peamisele hapnikuallikale ja bioloogilisele mitmekesisusele," ütles Guterres.

"Amazonast peab kaitsma," lisas peasekretär.

Brasiilias on aasta esimese kaheksa kuuga puhkenud pea 73 000 metsatulekahju, mida on kogu eelmise aastaga võrreldes pea kaks korda rohkem, teatas riiklik kosmoseuuringute instituut INPE esmaspäeva hilisõhtul.

INPE kogub andmeid satelliitidega ning neid täiendatakse reaalajas. Andmed näitavad, et sel aastal on piirkonnas puhkenud enim metsatulekahjusid just Brasiilias. Teine on Venezuela 26 453 ja kolmas Boliivia 16 101 tulekahjuga.

Arengute taustal on president Jair Bolsonaro ja kriitikatuli, mis on talle osaks saanud Amazonase piirkonnas toimuva raie ning keskkonnavastaste sõnavõttude pärast. Aktivistide sõnul innustab Bolsonaro sel viisil piirkonna puuraidureid, kaevureid ja põllumehi.

President Bolsonaro süüdistas omakorda keskkonnakaitseorganisatsioone Amazonase piirkonna vihmametsades tulekahjude süütamises, et teda sellisel viisil maailma silmis halvas valguses näidata. Küsimusele, kas tal on MTÜ-de soetuse kohta ka tõendeid, vastas Bolsonaro, et mingeid kirjalikke andmeid pole ning et see on lihtsalt tema tunne.

Merkeli arvates peaks G7 arutama Amazonase metsapõlenguid

Amazonase vihmametsades puhkenud tulekahju on kiireloomuline hädaolukord ning Saksa kantsleri Angela Merkeli hinnangul tuleb seda arutada sel nädalavahetusel G7 tippkohtumisel, ütles reedel Saksa valitsusjuhi esindaja.

"Tulekahjude ulatus Amazonase piirkonnas on šokeeriv ning ähvardav, seda mitte ainult Brasiiliale ja teistele mõjutatud riikidele, vaid ka tervele maailmale," ütles Steffen Seibert Berliinis.

"Kui G7 koguneb sel nädalavahetusel, siis kantsler on veendunud, et see kiireloomuline hädaolukord Amazonase vihmametsas kuulub aruteluteemade sekka," ütles Seibert.

Pariis: G7 töötab meetmete kallal Amazonase põlengute suhtes

Suurriikide ühenduse G7 liikmed töötavad seoses Amazonase vihmametsade tulekahjudega "konkreetsete meetmete" väljakuulutamise kallal, ütles reedel Prantsuse presidendi abi.

"Šerpad (diplomaadid) ja nõunikud tegelevad juba konkreetsete initsiatiividega Amazonase küsimuses, mis võivad G7-l materialiseeruda," sõnas anonüümseks jäänud abi.

Johnson: Amazonase vihmametsade põlengud on rahvusvaheline kriis

Briti peaminister Boris Johnson ütles reedel, et Brasiilias Amazonase vihmametsi laastavad põlengud on rahvusvaheline kriis.

"Amazonase vihmametsi laastavad tulekahjud on mitte ainult südantlõhestavad, need on rahvusvaheline kriis. Me oleme valmis andma igasugust abi, et saada need kontrolli alla ja kaitsta üht Maa suurimatest imedest," ütles Johnson Twitteris.

Ta osaleb laupäeval Prantsusmaal Biarritzis algaval G7 tippkohtumisel, kus seda teemat samuti käsitletakse.