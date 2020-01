Veterandiplomaat: soomlaste seas pole NATO-ga liitumisel piisavat toetust

Soome tuntud eksdiplomaat Jaakko Iloniemi ütles ringhäälingule Yle antud pikas intervjuus, et uus aastakümme ei saa alata ilma uue aruteluta NATO liikmesuse üle, kuid tema hinnangul pole eriti tõenäoline, et Soomest alliansi liige saaks, sest rahva seas puudub selle sammu astumiseks vajalik toetus.

Tuntud Rootsi ja Soome välispoliitika eksperdid avaldasid üle-eelmisel aastal pöördumise, kus kutsuti üles NATO-ga liituma. Ka 87-aastane veterandiplomaat Iloniemi oli üks neist, kes pöördumisele oma allkirja andis, kirjutab Yle.

Pöördumine pole saanud aga loodetud vastukaja, sest endiselt on suurem osa soomlastest NATO-ga liitumisele vastu. Ka detsembris ajalehe Helsingin Sanomat tellitud arvamusküsitluse kohaselt enamus alliansiga liitumist ei toeta. Uuringu puhul on märkimisväärne ka see, et liitumise vastaseid oleks toetajatest rohkem ka sellisel juhul, kui Rootsi peaks NATO-ga liituma.

Iloniemi sõnul on ta jõudnud tasapisi järeldusele, et liitumisalgatus edasi ei liigu, sest sellele on vastu nii rahva enamus kui riigi poliitiline juhtkond.

Soome riigikaitse vallas on tema arvates väärt esiletõstmist koostöö Rootsiga, mis on viimasel ajal kiirelt edasi arenenud ning mis on sisuliselt üsna lähedal vastastikusele kaitseliidule ehk loodud on kõik eeldused vastastikuse kaitsekohustuse kasuks otsuse tegemiseks.

Avalikkuses on spekuleeritud selle üle, et eelseisev hävituslennukite hange paljastab ka muuhulgas selle, milliseid koostööpartnereid Soome eelisjärjekorras otsib. Ehk kui valitakse Rootsis Saabi poolt toodetud hävituslennuk JAS 39 Gripen E, on suunaks Põhjamaade kaitsekoostöö, kui aga USA hävituslennuk F-35, oleks pika perspektiivi suunaks ikkagi NATO.

Iloniemi sellise tõlgendusega ei nõustu ja ta tuletas meelde, et ka praeguse, USA-s toodetud hävituslennuki F/A-18 Hornet hanke puhul väideti omal ajal, et see on märk peatsest liitumisest NATO-ga. Nii aga ei juhtunud ning ei juhtu ka nüüd, kui Helsingi peaks USA lennuki kasuks otsustama, rõhutas

"Lisaks on Rootsi peaminister Stefan Löfven korduvalt öelnud, et Soome ja Rootsi kaitsekoostöö ei sõltu sellest, millise masina Soome valib," lisas Iloniemi.

Pikas intervjuus tunnistas Iloniemi ka seda, et mitmed olulised rahvusvahelised lepped, sealhulgas tuumarelvastust ja kliimat puudutavad lepingud, on kokku kukkumas ning uute sõlmimine saab olema üha raskem.

Suureks ohuks peab ta ka tuumarelvade jätkuvat levikut. "Kui Iraan arendab välja tuumarelva, hangib endale tuumarelva ka Saudi Araabia. Kui Saudi Araabia hangib tuumarelva, teeb sama ka Türgi," tõi ta näite.