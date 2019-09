Pensionifondid alandasid teise samba valitsemistasusid

Loomulikult on erinevatel fondidel erinevad valitsemistasud, kuid fondi valitsejad saavad ära näidata keskmise tasu languse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Luminoris langevad tasud 13 protsenti. Kui praegu on LHV suuremate pensionifondide valitsemistasu turul kõrgeimate seas, siis esmaspäevast langes nende tasu määr 40 protsendi võrra 0,72 protsendini. SEB suurima fondi valitsemistasu langes ühelt 0,87 protsendile. Keskmine langus jääb SEB-s olenevalt fondist 11 kuni 20 protsendi vahele. Swedbanki fondide keskmine valitsemistasu alaneb 0,8-lt 0,66 protsendini ehk keskmiselt 25 protsenti.

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla selgitas, et kliendile tähendab valitsemistasude langus seda, et tänaste fondimahtude juures säästavad nad kuskil 2,5 miljonit eurot aastas. "Tasud alanevad meil ka edasi. Järgmine suurem kukkumine toimub järgmise aasta veebruari alguses ja tänaste prognooside järgi kukub tasu 0,55 protsendi juurde. Ja täiendavalt võiksid kliendid sellest võita veel 2 miljonit eurot aastas," rääkis Tamla.

Eelmise aasta detsembris heaks kiidetud investeerimisfondide seaduse muudatused annavad pensionifondidele võimaluse võtta tänasest suuremat aktsiariski. Seetõttu asusid mitmed fondid, kellel selleks on seaduslik õigus, investeerima vaid aktsiaturule. Suurenevad ka teiste fondide aktsiatesse investeerimise piirid. Muudatuste tõttu võivad fondid saada ka uue nime.

SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev rääkis, et nemad kasutavad ära võimaluse investeerida 100 protsenti aktsiaturule. "Meie passivne indeksfond, mille nimi on nüüd SEB Pensionindeksfond 100, investeerib nüüd kuni 100 protsenti aktsiaturule. Teiste fonfide poolelt suuremad muutused puudutavad just Eestisse investeerimise võimalusi," sõnas Võrklaev.

LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu lisas, et senisest enam saab investeerida börsivälistesse varadesse. "Saame investeerida rohkem aktsiatesse. Eeldame, et investeeringute piirangute lõdvenemisega oleme võimelised näitama senisest kõrgemat tootlust. Meil on plaanis teha Eesti majandusse suurusjärgus 500 miljonit eurot inveteeringuid kesmise tootlusega 8-9 protsendi vahel," rääkis Vallistu.