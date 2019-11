President Kaljulaid otsustas kaitseväele täiendavaid varjatud jälgimise õigusi andva seaduse, mille riigikogu eelmine koosseis võttis vastu 20. veebruaril, jätta välja kuulutamata tänavu 7. märtsil. Seadus on vastuolus põhiseadusega ning võib oluliselt riivata inimeste põhiõigusi, leidis president. Pärast seda kiitis riigikogu seaduse 29. mail aga muutmata kujul uuesti heaks, misjärel pöördus president 14. juunil riigikohtu poole taotlusega tunnistada kõnealune seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

Oma otsuse kohaselt ei pea president põhiseaduspäraseks seaduse punkti, millega antakse kaitseväele õigus isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas isikute lühiajaliseks varjatud jälgimiseks kaitseväe julgeolekualal edasilükkamatul juhul kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks.

Presidendi kaebust lahendab riigikohus kirjalikus menetluses, mis tähendab, et arvestatakse osapoolte saadetud kirjalikke arvamusi ning nende esindajaid kohtu istungile ei kutsuta. Asjas on enda arvamused saatnud lisaks presidendile ja riigikogule ka justiitsministeerium, õiguskantsler, kaitseministeerium, siseministeerium, kaitsevägi ja kaitsepolitseiamet.

Esimene istung presidendi ja parlamendi vaidluses peeti 8. oktoobril, mille järel kohtunik Nele Parrest ütles ERR-ile, et presidendi kaebuse puhul on tegu väga mahuka ja riigiõiguslikult olulisi küsimusi tõstatava põhiseaduslikkuse järelevalve asjaga ning seetõttu võtab selles asjas põhiõiguste kaitse ja kaalukate avalike hüvede vahel tasakaalu leidmine aega.

"On vähe tõenäoline, et täna võiks selguda asja lahendamise kuupäev," ütles riigikohtu pressiesindaja Susann Kivi esmaspäeval ERR-ile.

Madise ei näe vastuolu põhiseadusega

Õiguskantsler Ülle Madise leidis septembris, et kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus on põhiseadusega kooskõlas, kuna see ei võimalda piirata isikute põhiõigusi rohkem, kui kehtiv õigus seda juba lubab.

"Vaidlusalune küsimus on eelkõige selles, kellel on kaitseväe julgeolekuala kaitseks õigus isikuid varjatult jälgida," märkis ta.

Eesti territooriumil on isikute varjatud jälgimise õigus jälitus- ja julgeolekuasutustel, näiteks kaitsepolitseiametil ning politsei- ja piirivalveametil.

Kaitseväe korralduse seaduse muudatus annab konkreetselt kaitseväe julgeolekuala kaitse eesmärgil selle õiguse edasilükkamatul juhul ja kõrgendatud ohu tõrjumiseks ka kaitseväele. "Leian, et kavandatavad eraelu puutumatust piiravad meetmed on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ja neid ei saa pidada põhiseadusevastaseks ka muudel alustel," ütles Madise.

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadusega sooviti muuhulgas anda kaitseväele õigus kaitseväe julgeolekuala kaitseks edasilükkamatul juhul kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks võimalus varjatult kontrollida isikuandmeid riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust, kasutada variandmeid ja konspiratsioonivõtteid ning isikut varjatult jälgida.

Kui riigikohus rahuldab presidendi taotluse, jääb seadus jõustumata. Kui riigikohus jätab taotluse rahuldamata, peab president seaduse välja kuulutama.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi istung algab esmaspäeval kell kolm.