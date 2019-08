Martin Helme palus peaministrilt vabandust, tunnistas viga

"Muidugi, kogu tekkinud poliitilise paanika taustal pean tunnistama, et tegin vea, et sekkusin nii kiiresti ja jõuliselt teise ministri haldusalasse. Mul oli küll teema läbi arutatud erakonnakaaslasest siseministriga, aga peaministriga mitte. Tuleb tunnistada, et see ei olnud korrektne, mõistan Jüri pahameelt ja vabandan tema ees. Eks õpin kogu elu," kirjutas Helme Facebookis.

Helme: Vaher esitas meie kohtumisest tõele mitte vastava versiooni

Helme kommenteeris ka politseijuht Elmar Vaheri neljapäeva õhtul antud pressikonverentsi ja ütles, et Vaher esitas temaga kohtumisest tõele mitte vastava versiooni.

"On tõsi, et siseministri asendajana kohtusin täna Vaheriga. Ütlesin, et minu meelest ei saa ta enam jätkata. Tegin talle ettepaneku amet maha panna, selgitades, et siseministri (ja muide ka minu kui asetäitja) usaldus tema vastu on täielikult kadunud," kirjutas Helme Facebookis.

"Meie kohtumine ei olnud tõepoolest pikk, kuid sellest esitas Elmar Vaher tõele mitte vastava versiooni. Esiteks, mitte kordagi ei öelnud ma, et tema ametist lahkumise põhjuseks on Rummi juhtum. Ma küsisin talt, mida ta sellest teab ja kas on kursis. Ta ütles sõnaselgelt, et tema ei ole sellest midagi kunagi kuulnud. Ma võtsin tema eituse teadmiseks," rääkis Helme.

Helme sõnul on näha, kuidas Vaher üritab asja peateemalt, milleks on temapoolne avalik valetamine siseministri ja siseministeeriumi plaanide osas, samuti tegevusetus või suisa vastu töötamine praeguse valitsuse tööplaanidele kõrvale viia mingile ebaolulisele detailile.

Helme: ma ei väitnudki, et käskkirja mustand on allkirjastatud dokument

"Laual oli tõesti kaks paberit, üks tema lahkumisavaldus, teine käskkiri, millega ta ametist vabastatakse. Ma ütlesin, et tekkinud olukorras ei ole mõeldav tal oma tööl jätkata ja valida on, kas ise minna või lõpetatakse töösuhe. Selle näitlikustamiseks oli laual ametist vabastamise dokumendi mustand. Me kõik näeme selliseid iga päev: mingi paber, kuhu on kirjutatud, et digiallkirjaga, aga tegelikult pole seda keegi veel allkirjastanud. Ei minu ega kantsleri allkirja seal polnud ja ei pidanudki olema, see oli mustand. Ja kordagi ei väitnud ma, et see on juba tegelikult allkirjastatud dokument. Ma ütlesin, et kui ta ise ei lahku, siis lõpuks läheb teine variant käiku. Ta võttis paar tundi mõtlemisaega, võttis paberid kaenlasse ja marssis minema," rääkis Helme.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles neljapäeval, et rahandusminister Martin Helme poolt temale antud siseminister Mart Helme käskkirjal Vaheri ametist vabastamiseks oli kantsler Lauri Lugna digiallkiri, mida Lugna ei ole ise andnud.