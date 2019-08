"Loomulikult mitte ja ma ei saa sellest nõudmisest ka aru," vastas Helme ERR.ee veebisaates "Otse uudistemajast" ajakirjanik Toomas Sildami küsimusele, kas ta kavatseb tagasi astuda, nagu soovitas president Kersti Kaljulaid.

Helme sõnul on Eestis käima pandud arulage hüsteeritsemine, nagu ta oleks midagi ebaseadusliklku teinud.

"Selles pole midagi ebaseaduslikku, et teed alluvale ettepaneku ise amet maha panna. Inimesed, kes räägivad, et õigusriik ohus, on juba ise hüsteerias," sõnas Helme. Samas Helme tunnistas, et peaminister Jüri Ratas oli temaga õigustatult pahane, et ta oma käitumist eelnevalt koalitsioonikaaslastega ei kooskõlastanud.

"Hoopis Kersti Kaljulaid ise on korduvalt näidanud, et ta ei sobi ametisse. Ta on väljendanud vihkamist ühe parlamendierakonna suhtes. Ta on positsioneerinud end kui opositsioonijuht, kes resideerub Kadriorus. Ta ei saa aru, mis on tema roll parlamentaarses riigis. Me oleme talle varemgi öelnud: astu ise tagasi. Kui riigi president, kes peab olema päevapoliitikast kõrgemal, tegeleb demokraatlikult valitud valitsuse õõnestamisega, siis õõnestab ta põhiseaduslikku korda ja lõhestab ka ühiskonda," sõnas Helme.

Helme sõnul järgnes Vaheri juhtumile opositsiooni poolt meeleheitlik, kuid tema hinnangul ka viimane katse praegust valitsust lõhki ajada. Helme arvates väljus koalitsioon sellest kriisist tugevamana ja opositsioon nõrgemana.

"Terve suve üritas Reformierakond Keskerakonda ära moosida, et Keskerakond valitsuse hülgaks. Nüüd üritatakse Keskerakonna sees pingeid süvendada, aga ka see kukub läbi. Reformierakond on võtnud uue suuna, et ajada Eesti poliitika täiesti umbe. Et saavutada presidendiga koostöös erakorralised valimised."

Samas hindas Helme erakorraliste valimiste toimumist väga ebatõenäoliseks. Helme sõnul on praegune valitsus peaminister Ratasele lihtsam kui tema juhitud eelmine valitsus, kuhu kuulusid lisaks Keskerakonnale ja Isamaale ka sotsiaaldemokraadid.

"See tohutu jutt, et meil on pinge valitsuses, on täielik ulm. Hoopis opositsioon on destruktiivne, neil pole mingit plaani. Nad rapsivad, nagu see umbusaldusavaldus peaministrile. Neil pole võimalik teha alternatiivset valitsust."

Mis puudutab Elmar Vaheri tulevikku politsei- ja piirivalveameti peadirektorina, ütles Helme, et peaminister on andnud ülesande taastada töörahu.

"Ja seda soovi arvestatakse. Kuid Elmar Vaheril olukorras, kus ülemus ja alluv on tülli läinud, siis on vaja alluval rohkem pingutada, et see töösuhe taas normi läheks."

Samas oli Helme endiselt kriitiline Vaheri osas heites talle ette, et see tema hinnangul valetas avalikult ja töötas oma ministrile vastu.

"Tal ei ole olnud suunist teha kärpeid töötajate arvelt. Teised haldusala asutused tegid oma plaanid ja ettepanekud ministrile. Ja alles siis tuleb kommunikatsioon. Mitte nii, et kõigepealt läheme lehte ja minister loeb lehest."