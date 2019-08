Kaljulaidi sõnul ei peaks Martin Helmel olema kohta valitsuses

"Minu arvates inimene, kes on minister peab järgima seadusi ja kui minister seda ei tee, siis ta läheb Eesti õigusriigi vastu. Minu hinnangul oli see väga tõsine katse meie õigusriik kraavi juhtida. Ja ma seda ka peaministrile ütlesin, et minu arvates ei peaks sellisel ministril olema kohta vabariigi valitsuses," ütles Kaljulaid Elmar Vaheri juhtimist rääkides.

"Üheski õigusriigis minister, kes läheb seaduse vastu oma poliitilist tahet kehtestama ei peaks olema ministriametist," sõnas Kaljulaid.

"Aga loomulikult teame me ju kõik, et see otsus on parlamendi ja valitsuse käes Eestis, sest Eesti on parlamentaarne vabariik," lisas ta.

Samas märkis Kaljulaid, et õigusriik pidas vastu ja politsei- ja piirivalveameti peadirektor on endiselt ametis. "Meie õigusriik on tugev, et seista vastu sellistele rünnakutele. Ja mina loodan, et see niimoodi ka jääb," lausus president.

Peaminister Jüri Ratas ütles pärast Kaljulaidiga kohtumist ajakirjanikele, et rääkis presidendiga paljudest teemadest, sealhulgas energeetikast, kliimast, julgeolekust, välispoliitikast ja ka Elmar Vaheri juhtumist.

Küsimusele, kas Jüri Ratas usaldab Mart ja Martin Helmet vastas Ratas järgmiselt. "Eesti toimib õigusriigina ja õigusriigis nii ühtegi ameti peadirektorit ei eemaldata. See on vabariigi valitsuse otsus. Mul ei ole täna mingit põhjust arvata, et Elmar Vaher on käitunud kuidagi õigusriigile või õiguspädevusele vastu. Ma saan aru, mis te küsite usalduse osas. Tänane valitsus toimib, see koostöö on töine. Erinevates olulistes otsustes on kindlasti teinud valitsus olulisi ja põhimõttelisi otsuseid," vastas Ratas.

Ratas lisas, et tal ei ole täna mingit infot, et Vaher oma töökohale ei sobi.

Laupäeval otsustas Reformierakonna juhatus teha ettepaneku riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks, et avaldada peaminister Ratase valitsusele umbusaldust.