"See, mida Hiina teeb oma investeeringutega, kui tihedalt on seotud majandushuvid ja poliiline huvi, kuidas nad üritavad meie poliitkuid mõjutada - see on meie jaoks tõsine teema," rääkis Postimehe ajakirjanik Evelyn Kaldoja, viidates hiinlasi esindavatele Eesti suhtekorraldusfirmadele. "See näitab, et meil oleks vaja valitsussuhete ehk lobbyga tegelevate firmade registrit," leidis ta.

Kaldoja ning saatejuht Mirko Ojakivi rahvusringhäälingust tõid välja, et Hiina luurega väidetavalt koostööd tegevat kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtet Huawei esindab Eesti suhtekorraldusfirma Optimist Public. Lisaks pakub Hiina saatkonnale pakub suhtekorraldusettevõtte Miltton, mille tegevjuht Annika Arras on endine Reformierakonna kampaaniajuht, aga seal töötab ka Randel Länts, kes oli endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär ning samas töötas ka praegune sotside peasekretär Rannar Vassiljev. Lisaks meenutas Ojakivi sel nädalal meediasse ilmunud väiteid, et endine peaminister Taavi Rõivas olevat saanud pakkumise liituda Peter Vesterbacka kavandatava Tallinna-Helsingi tunnelit rajava meeskonnaga. Vesterbacka plaanide ühe peamise rahastajana nähakse samuti Hiina kapitali.

Saate kolmas külaline Krister Paris Eesti Päevalehest ja Delfist leidis, et Hiina tegevus erineb siiski oluliselt Venemaast, kuid ta tunnistas, et Hiina mõjul on näiteks Ungari, Tšehhi ja Kreeka hääletanud rahvusvahelistel foorumitel Hiinale soodsalt. "Hiina erinevalt Venemaast ei tegutse selle nimel, et lammutada Euroopa demokraatiat, Hiina eesmärk näib pigem olevat jõukas, toimiv Euroopa kui kaubanduspartner. Hiina raha ei ole puhtalt saatanast," leidis Paris. Tema hinnangul tuleb Euroopa Liidu püsida Hiinale vastu seismiseks ühtsena.

Kaldoja Postimehest, mis avaldas lõppeval nädalal mitu Hiina mõjutustegevusele pühendatud artiklit, meenutas siiski, et Euroopa Liit on võtnud vastu dokumendi, mis tunnistab sisuliselt, et Hiina on Euroopale risk niong see näitab, et teema on tõsine. "Lobiregistri juurde naastes - seda on vaja nii venelaste kui hiinlaste osas. Kui nad teevad mingeid töid hiinlastele, siis see peaks olema nähtaval," rõhutas Kaldoja. Ta viitas, et hiinlastega koostööd teinud PR-firmad on eemaldanud oma kodulehelt sellekohase info.

Lisaks räägiti saates veel ka majanduse olukorrast, alampalga kokkuleppest ja selle sidumisest lasteaiatasu ja toetustega ning pensionidest ja pensionireformist, lennufirmast Nordica ja selle tütarettevõttest Regional Jet.

Eraldi pikema teemana käsitlesid ajakirjanikud ka Harju maakohtu sellenädalast otsust tunnistada kokkuleppemenetluses Keskerakond süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises ja mõista sellele karistuseks 275 000 eurot trahvi, millest tasumisele kuulub 25 000 eurot. Ajakirjanikud leidsid, et see oli küll moraalne karistus, kuid ei pööra tagasi seda edu, mida Keskerakond võis osaliselt keelatud rahastuse toel saavutada valimistel. Saatekülalised leidsid, et olukord oleks võrreldav sellega, kui sportlane tabatakse dopingu võtmiselt, kuid sellele vaatamata ta võidetud medalt loovutama ei pea.