Toomas Sildam: minister Kingo, mis ajalehtede kojukandest saab?

On lihtne süüdistada Eesti Posti, et nemad tahavad tõsta maapiirkondades ajalehtede kojukande tasu, aga riiklik postifirma ei pruugi olla õige märklaud, kirjutab ajakirjanik Toomas Sildam nädalakommentaaris.

Ajalehed, üleriigilised ja maakondlikud, on pahased Eesti Posti peale. Riiklik postifirma tahab uuel aastal tõsta lehtede kojukande tasu kümnendiku võrra, sest, nagu ettevõte ise põhjendab, ta tahab maksta kirjakandjatele suuremat palka.

Kirjakandjad, kes maal ajalehti inimeste postkastidesse viivad, väärivadki paremat töötasu.

Ajalehed aga kardavad, et kojukande hinnatõus lõikab õhemaks niigi vähenevat paberlehtede tellijate hulka. Ja Hans Väre, Viljandimaa ajalehe Sakala peatoimetaja, nendib arvamusloo pealkirjas: maal elamine on endiselt karistus.

Maakonnalehed, millest osa ilmubki vaid paar-kolm korda nädalas, ja seda mitte laiskusest, vaid lugejate vähenemisest, ongi kõige suurema löögi all.

Riigile kuuluva Eesti Posti juhtkonna materdamine on muidugi lihtne, sest märklaud tundub olevat kõigile nähtaval. Aga kas see on ka õige märklaud? Ettevõtte juhtidena peavad nemad püüdlema kasumliku äritegemise poole ja teisalt tulema toime kahjumliku kohustusliku tegevusega, milleks ajalehtede kojukanne paraku on. Ent seda kohustust pole keegi neilt võtnud ega kavatsegi võtta.

Riik doteerib kojukannet aastas 1,8 miljoni euroga, aga korjab samas Eesti Postilt 1,6 miljonit eurot dividende. Kõrvalt vaadates tundub see kilplasliku liivatassimisena alguses kuhja vasakult poolt paremale ja siis paremalt vasakule tagasi.

Eesti Post ei pruugi olla õige märklaud. Seda tunnistas neljapäeval ka peaminister Jüri Ratas, kes vaatas nii ettevõtluse- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo kui Eesti Posti üldkoosoleku poole. Ratas selgitas kannatlikult: tema on minister Kingoga rääkinud, et ajalehtede kojukanne peab olema maainimestele kättesaadav ning loodab, et juba oktoobri lõpus minister Kingo ja Eesti Posti juhid seda kõike erakorraliselt ka arutavad.

Peaminister ei korranud minister Kingo soovitust meediamajadele oma äriplaanid üle vaadata, kui inimesed vähem paberlehti tellivad, ka kojukande hinna tõusu tõttu. Nojah…

Esiteks on peavoolumeediaks nimetatud vaba ajakirjandus EKRE-le ikka pinnuks silmas ja teiseks, Kert Kingo on just EKRE minister. Ärme otsi siit seost, see kõik tuli lihtsalt meelde. Nagu tuli meelde, kuidas EKRE maaeluminister Mart Järvik tahab taastada 100 aasta taguse külaelu, aga põllumeeste toetused kahanevad järgmise aasta riigieelarve kava järgi kolm korda.

Ratas küsis neljapäevasel pressikonverentsil otsekui iseendalt – kas riigiettevõte peab lähtuma ainult majanduslikest näitajatest või peab hoidma ka sotsiaalmajanduslikku poolt Eesti ühiskonnas, milleks on muu hulgas mõistlikul tasemel ajalehtede kojukanne.

Vastus on ilmne: maainimesed väärivad võimalust soovi korral igapäevaselt värsket trükiajakirjandust lugeda. Eesti Postil on kohustus neile seda pakkuda.

Ratas ei taha, et ta niigi keerulise mainega valitsus saaks külge veel ajakirjanduse ahistaja varju. Ta survestab minister Kingot lahendama ajakirjanduse muret. Aga ka Eesti Postil on õigus tahta oma kirjakandjatele paremat palka maksta.

Minister Kingo, mis nüüd saab?