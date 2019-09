Õiguskomisjon, mis peaks tegema kindlaks, et kandidaatidel ei ole uues ametis huvide konflikti, leidis, et mõlema suhtes esitatud kahtlused on põhjendatud. Komisjon lükkas kandidaadid tagasi vahetult enne tulevaste volinike kuulamiste algust Euroopa Parlamendi komisjonides. Kui neljapäeval teatas õiguskomisjon, et paneb kaks kandidaati ootele, soovides nendelt täiendavaid selgitusi, siis esmaspäeval otsustati hääletusel neid mitte toetada.

Tagasilükatud kandidaadid on transpordivoliniku kandidaadiks esitatud Rumeenia sotsialist Rovana Plumb ning naabruspoliitika ja laienemisvoliniku kandidaadiks seatud Ungari konservatiiv László Trócsányi.

Plumb on Euroopa Parlamendi liige ning sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni asepresident. Enne seda oli ta Rumeenias keskkonna- ja kliimamuutuste minister, tööminister, Euroopa vahendite minister, haridusminister ja transpordiminister.

Trócsányi on endine Ungari justiitsminister ja talle said komistuskiviks valitsuse lepingud tema advokaadibürooga. Ungari peaminister Viktor Orbán väitis pärast kandidaadi tagasilükkamist, et tema ainus "patt" oli "abi sisserände peatamisel".

Rumeenia endise tööministri Plumbi kandidatuur transpordivoliniku kohale lükati tagasi kahe probleemse laenu tõttu, mis tekitasid komisjonis korruptsioonikahtlusi.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva selgitas esmaspäeval pressikonverentsil, et Euroopa Parlamendi president peab nüüd saatma Euroopa Komisjoni uuele presidendile kirja, kus teatab parlamendi otsuse ja pakub välja võimalused olukorra lahendamiseks. Alles pärast kirja laekumist saab Komisjoni uus juht Ursula von der Leyen otsustada, kas palub Ungarilt ja Rumeenialt uute kandidaatide esitamist või püüab saavutada senistele europarlamendi toetuse.

Euroopa parlament hääletab Euroopa Komisjoni liikmete sobivuse üle tervikpaketina, kuid varasematel kordadel on vastuseisu pälvinud volinikukandidaadid enne hääletust asendatud.

Euroopa Komisjoni uus koosseis peaks astuma ametisse 1. novembril.