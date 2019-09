Keskerakonna toetus on uuesti kasvama hakanud tänu sellele, et nad suutsid end hoida peaministrierakonnana vaatamata teisele kohale valimistel, hindab värsket Norstati küsitlust politoloog Martin Mölder.

"Eesti poliitikas nagu ka teiste riikide poliitikas loeb muuhulgas ka kindlameelsus ja tugevus ning Keskerakond on selles uues valitsuses olles seda viimase poole aasta jooksul rohkem kui küll näidanud," kirjutab Mölder oma blogis.

"Mitte ükski valitsus pole taolise kriitika ja umbusaldamise tormi osaks saanud, aga seal ta ikka veel on ja tegutseb edasi. Mis sõnumi see kõik saadab?" küsib Mölder.

"Kas valimiste järgne hüsteeria saab nüüd läbi ja me naaseme tagasi reaalsusesse? EKRE kaasamine valitsusse ei hakanud Keskerakonnale matusekella lööma. Nad ei kukkunud kokku oma toetuse languse all, sest tegelikult seda vähemalt nendel põhjustel ja selles ulatuses nagu vahepeal võis kellelegi tunduda, ei eksisteerinud. Kui see valitsus kunagi laguneb, siis ta ilmselt ei tee seda lihtsalt sellel põhjusel, et EKRE on sinna kaasatud. Peab olema ka midagi muud lisaks. Midagi palju muud."

Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi erakondade populaarsuse küsitluse andmeil on Keskerakonna toetus tõusnud nüüd viis nädalat järjest ja on samal tasemel, kus ta oli valimistele ja uue koalitsiooni moodustamisele eelnevalt.

Mölder meenutas, et tänavu veebruari lõpus oli see toetus juba mitu head nädalat olnud samasuguses languses nagu ta praegu on olnud tõusus. "Keskerakonna kiiret langust ei põhjustanud valitsuse moodustamine EKRE-ga. See kiire langus oli alanud juba enne. Põhjus ei saa leida aset hiljem kui tema poolt tekitatud tagajärg."

Mölderi hinnangul võiks öelda, et valimiskampaania viimastel kuudel jäi Keskerakond valimisvõitluses alla.

Keskerakonna toetus on uuringufirma Norstat tehtud erakondade toetuse küsitluses viis nädalat vähehaaval kasvanud ning jõudnud praeguseks 23,5 protsendi tasemele, mis on ligilähedane valimiste-eelse populaarsusega, kui peaministripartei reiting oli 24 protsenti. Reformierakonda toetab 34,5 protsenti.