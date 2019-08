Norstati uuringu kohaselt tõuseb Keskerakonna reiting

Kõige populaarsem partei on jätkuvalt suure ülekaaluga Reformierakond, aga teisel kohal püsiv Keskerakond on viimase kolme nädalaga oma toetust kasvatanud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellimusel uuringufirmas Norstat Eesti AS läbiviidud küsitlusest.

Reformierakonna toetus on 35,7 protsenti, Keskerakonda eelistab 21,5 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 15,4 protsenti valimisealistest Eesti kodanikest. Nädal tagasi olid vastavad näitajad 36,1 protsenti, 20,3 ja 15,7 protsenti.

Keskerakond on pärast juuli algusest augusti alguseni kestnud toetuse langust suutnud kolmandat nädalat järjest vähehaaval kasvatada - augusti alguses toetas peaministriparteid 17,8 protsenti vastanutest.

Neljandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, keda toetab 9,6 protsenti ning viiendal kohal Isamaa, keda toetab 7,8 protsenti küsitletutest. Nende mõlema toetus on nädalaga pisut langenud - eelmisel nädalal oli see vastavalt 10,4 ja 8 protsenti.

Parlamendiväliseid Erakonda Eesti 200 toetas 4,1 protsenti, Eestimaa Rohelisi 2,9 protsenti, Elurikkuse Erakonda 1,2 protsenti ja Vabaerakonda 0,7 protsenti vastanutest.

Opositsioonierakondade toetus on kokku 45,3 protsenti ning koalitsioonierakondade toetus 44,7 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitakse iga nädal umbes tuhande inimese erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 30. juulist 26. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. See tähendab, et uuringu statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.