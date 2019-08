Reformierakonda toetas 36,1 protsenti ning Keskerakonda 20,3 protsenti küsitletutest, eelmisel nädalal olid nende reitingud vastavalt 37,4 ja 19,2 protsenti.

Kolmandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15,7 protsendiga, EKRE reiting on nädalaga kasvanud 0,1 protsendipunkti võrra. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10,4 protsendi ja Isamaa 8 protsendiga. Nende toetus oli eelmisel nädalal vastavalt 9,6 ja 8,1 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 22. juulist 19. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Hoolimata viimase nädala trendidest ületab opositsiooni toetus jätkuvalt koalitsiooni oma. Opositsioonierakondi toetab kokku 46,5 protsenti küsitletutest ning koalitsioonierakondi 44 protsenti küsitlusele vastanutest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitakse iga nädal umbes tuhande inimese erakondlikku eelistust. See tähendab, et uuringu statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.