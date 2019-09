Norstati uuring: Keskerakonna toetuse kasv jätkus

"Oleme püüdnud ehitada Eestit nii, et me ei oleks nurgatagune kolgas. Mul on täna hirm, et me liigume vastupidises suunas," muretseb opositsiooni juhtpartei Reformierakonna auesimees Siim Kallas, endine pea-, välis- ja rahandusminister, nüüdne riigikogu asespiiker. Intervjuu annab ta vana raadiomaja Mnemoturniiri stuudios. Kallas juhtis seda saadet 1976-1989.