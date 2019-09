Rene Kundla: Aidu tuulepargi kaks võimalikku lahendust

Aidu tuulepargi arendajad ehk vennad Sõnajalad on saanud küll pargi ehitusloa puhul kohtuvõite, kuid siiski on lahtine, kas nad tuuleparki edasi ehitada saavad, kommenteerib Rene Kundla.

Kui Aidu tuulepargi arendajad andsid teada, et riigikohtu otsuse järgi on nendele 2015. aastal antud ehitusload kehtivad, võis jääda mulje, et nüüd on moodsate tuulikute ehituseks roheline tuli antud.

Kohe tuletas aga kaitseministeerium tuulepargi eestvedajatele meelde, et ehitusload võivad olla küll kehtivad, kuid tuulikud kerkivad siiski algsest plaanist kõrgemale. Nii jättiski tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ehituskeelu kehtima.

Ka vennad Sõnajalad on möönnud, et efektiivsemate generaatorite tiivikute labad kerkivad algselt planeeritust kõrgemale, kuid nad on oma sõnul valmis tegema kõik selleks, et mitte segada Kellavere radariposti tööd.

Kaitseministeerium pole nende pakutud variantidest vaimustusse sattunud, sest kaitsevõime vähendamisega riskida ei taheta. Planeeritust kõrgemale kerkivad tuulikud võivad Kellavere radariposti ülema Karl Lauri sõnul potentsiaalselt tekitada valesid sihtmärke, tuulikute taha võib jääda pime ala ja nad võivad piirata õhuseire radari maksimaalset nägemiskaugust.

Tundub, et praeguses olukorras on lahendusi kaks. Kui ikka vennad Sõnajalad tahavad Aidusse tuulikuid ehitada, siis peavad nad need tegema madalamad või tuleb muuta Kellavere radariposti asukohta.

Lahenduse leidmiseks tuleks aga ühise laua taha istuda ning mõlema variandi plussid ja miinused läbi kaaluda.

Selge on see, et innovatiivne majandus peab arenema, kuid see ei saa käia riigi kaitsevõime arvelt, vaid võimaluse korral seda toetavalt.

Kokku on Aidusse endise põlevkivikarjääri territooriumile plaanis ehitada 30 tuulikut. Praegu on püsti Tallinna - Narva maanteelegi paistvad kaks torni. Neist ühel on tuulikulabad küljes, kuid need ei tööta. Teine komplekt labasid ootab oma saatus maapinnal.