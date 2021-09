USA uuendab Eestis paiknevat radarisüsteemi

"USA õhujõud valmistavad ette lepingut (relvastusettevõttega - toim.) Lockheed Martin Eestis asuvate radarite AN/TPS-77 uuendamiseks," teatasid õhujõud Twitteris. Samas täpsustatakse uuenduste tehnilisi detaile.

The USAF is getting ready to award Lockheed Martin a contract for the upgrade of Republic of Estonia's AN/TPS-77 radars. LM will upgrade the radars with the Gallium Nitride #GaN based Digital Array Row Transceiver that combines row transmitter and row receiver into a single LRU. pic.twitter.com/zN5CRDDm6j