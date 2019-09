Aidu tuulepargi arendajad vennad Sõnajalad tutvustasid avalikkusele oma argumente tõestamaks, et tuulepargi ehitus on igati õiguspärane. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on aga seisukohal, et Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvad Eleon Green OÜ tuulikud ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile.

Tuulepargi arendajad leiavad, et ametil puudub üldse pädevus ehitusloa olemasolu, kehtivuse ja õiguspärasuse hindamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ameti koostatud tuulikute osalise lammutamise kavand olevat samuti koostatud ilma uuringute ja analüüsita. Seni on arendamisel kulunud 20 miljonit eurot ent kui tuuleparki valmis ei saa, on kahju paarsada miljonit eurot.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet aga rõhutab, et jätkab oma õiguste eest seismist.

Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg ütles, et kummutab kõik tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti väited.

"Tõepoolest tuleb kahetsusväärselt nentida, et kõik need väited on äärmiselt pahatahtlikud, otsitud. Dokumente on käsitletud valikuliselt ja osa dokumente on üldse jäetud tähelepanuta, on kasutatud ka väärdokumente, valesid dokumente, mis ei ole üldse relevatsed või kehti selle tuulepargi kohta. Ja kogu see tegevus on olnud teadlik ja pahatahtlik vigade otsimine," rääkis Sõnajalg.

TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiku sõnul on Sõnajalad senimaani vaidlustanud kõik toimingud, mida amet on teinud.

"Me oleme täna kahes erinevas vaidluses juba nendega kohtus ja kui me läheme ka sellega siis TTJA seidab oma seiukohtade eest ja on valmis ka selle kohtuvaidluse vastu võtma," rääkis Tamtik.

"Need tuulikud tulevad nõuetele vastavaks viia. See on meie ootus, et nad seda ka teeksid. Kuidas nad seda teevad, need vahendid ja meetodid on nende enda teha," sõnas Tamtik veel.