Aidu tuulepargis jätkub tuulikute püstitamine

Andres ja Oleg Sõnajalg soovivad kolme aasta jooksul püstitada Aidu tuuleparki kokku 30 kolmemegavatilist tuulikut, mis lähevad maksma umbes 165 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Suurim erinevus esmaspäeval nurgakivi saanud tuuliku ja kahe lõpuni ehitamata ja seni ehituskeelu all oleva tuuliku vahel on selles, et uus tuulik kerkib otse maapinnale, mitte spetsiaalselt rajatud killustikukuhjale ehk muldkehale.

"Kui on vaidlus, kas see padi on tuuliku tõstmine või mitte, siis me otsustasime, et läheme ja ehitame neid tuulikuid, kus seda vaidlust ei saa tekkida, sest me ehitame olemasolevale maapinnale," selgitas OÜ Aidu Tuulepark juhatuse liige Andres Sõnajalg.

Tema sõnul on piirkonda planeeritud tuulikulabade tehase idee pandud esialgu seisma. "Me ei näe, et riik oleks huvitatud tuuletehnoloogia tööstuse arengust Eestis. Me teeme ära need pargid, mida oleme otsustanud ja samaaegselt vaatame, kuidas riigi ja valitsuse suhtumine sellesse on," rääkis Sõnajalg.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) hinnangul võivad arendajad ehitustegevust jätkata juhul, kui nad järgivad planeeringus ja ehituslubades toodud tingimusi. TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiku sõnul on neiks tingimusteks näiteks geoloogiliste uuringute läbiviimine ning selliste tuulikute püstitamine, mis oma kõrguse osas on kooskõlas planeeringu ja loaga.

"TTJA rangelt soovitab tuulikute ehitamise aluseks olev projekt kooskõlastada ka kaitseministeeriumiga, kuna loamenetluses seda ei ole tehtud. Seni püstitatud tuulikud nr 4 ja 5 on oluliselt kõrgemad kui planeeringu ja lubade alusel on lubatud ehitada, mis omakorda on ohuks riigi julgeoleku tagamisele. Samuti ei ole nende tuulikute puhul läbi viidud ehitusgeoloogilisi uuringuid, mis seab kahtluse alla ka tuulikute enda stabiilsuse," lisas Tamtik.