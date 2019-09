Ruth Oltjer: haridus ja praktiline tegevus majanduse arendamisel

Tsiteeritud intervjuus viitasin noorte vähesele huvile reaalteaduste vastu ning vastasin küsimusele, kas sellise trendi jätkudes leiab Eestist veel keemiatööstuse arendamiseks ja kasvatamiseks pädevaid spetsialiste?

Minu vastus sellele küsimusele lähtus viimaste aastate trendidest, kus konkurents reaalteaduste õppekohtadele on jäänud alla teistele erialadele. Üliõpilaste seas kõige tahetumate erialade all pidasin silmas neid erialasid, millele laekus sisseastumisavaldusi ühe koha kohta kõige rohkem.

Need, kes eraettevõtetesse tööle tulla soovivad, on lõpetanud paraku oma bakalaureuse- ja magistriõpingud erialadel, mis praktilist tegevust majanduse arendamisel liiga palju ei toeta.

Kõik, kel lasub ettevõtluse vastutus, teavad, millest ma räägin.

Vaadates TTÜ koduleheküljel toodud statistikat, oli 2016. aastal halduskorralduse erialale pürgimine vaieldamatult suurim (15,25 inimest ühele kohale). 2015. aastal oli see näitaja 12,85 inimest ühele kohale.

On ainult hea meel näha, et Tallinna tehnikaülikooli avaldatud 2019/2020 õppeaasta sisseastumisnumbrid annavad lootust, et noorte huvi reaalteaduste vastu on taas tõusuteel.