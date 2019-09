ERR-i uuring: 47 protsenti teise pensionisambaga liitunutest lubab jääda sellega seotuks

47 protsenti teise pensionisambaga liitunutest lubab jätkata teise sambaga ka siis, kui see muudetakse vabatahtlikuks. 39 protsenti liitunutest võtaks raha välja. ERR-i tellitud uuringust selgus ka, et mida madalam on inimese haridus ja väiksem sissetulek, seda vähem ollakse valmis teise sambaga jätkama, kuid seda suurem on soov raha ise investeerida või sellega vanad laenud ja võlad tasuda.