Läbi aegade on oma pensionifondi vahetanud veidi üle 417 000 inimese ning korduvalt on seda teinud ligi 214 000 inimest, kuid fondihaldurite hinnangul ei saa nende andmete põhjal oletada, kui palju inimesi võib pensionireformi järel teisest sambast raha välja võtta.

Pensionikeskuse projektijuht Evelin Lepp-Väiku ütles ERR-ile, et teise pensionisamba ajaloo jooksul on oma pensionifondi vahetanud 417 212 inimest, aga mitu korda on fondi vahetanud 213 943 inimest.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik ütles, et nende andmete põhjal ei saa teha järeldusi selle kohta, kui palju võiks olla neid, kes pensionireformi järel on valmis raha sambast välja võtma.

"Kogumise periood on pikk ja selle aja jooksul ongi mõistlik fondi vahetada, valides alguses suurema aktsiaosakaaluga fondi ning pensionipõlvele lähenedes järjest väiksemaga ehk tuleb jälgida, et nooremana ei oleks pensionikoguja liiga konservatiivses fondis ning vastupidi. Seega sellised fondivahetamised on igati õigustatud ning koguja huvides," sõnas ta.

Peik märkis, et keegi ei suuda praegu täpselt ennustada, milliseid otsuseid inimesed teevad ja kui suur osa nendest otsustab teises sambas pensioni kogumist jätkata, võtta raha välja või iseseisvalt investeerida.

"On läbi viidud mitmeid uuringuid, et saada teada inimeste meelsust planeeritava pensionireformi osas, kuid olukord võib muutuda, kui selguvad kõik reformiga seotud detailid ja tingimused," lisas ta.

LHV pressiesindaja Priit Rum ütles, et aegade jooksul pensionifondi vahetanud inimeste arvule peale vaadates LHV Varahalduse esindajad seoseid pensionisambast huvituvusega või võimaliku raha välja võtmisega ei näe.

"Inimesed on fonde vahetanud erinevatel põhjustel," sõnas ta ja lisas, et pigem võiks huvi kogumise või välja võtmise kohta näidata esmaspäeval ERR-is avaldatud arvamusküsitlus.

Neivelt: teisest sambast lisanduv summa on naeruväärselt väike

Teise pensionisamba reformi pooldav ettevõtja Indrek Neivelt ei soovinud spekuleerida, kas pensionifondi vahetanud inimeste hulga alusel võiks prognoosida ka teisest sambast lahkujate arvu. Küll aga märkis ta, et teine sammas ei lahenda ära mitte ühtegi probleemi.

"Pensionit kasvatab see ainult kümnel protsendil elanikkonnast, kellel seda tegelikult vaja pole. Ülejäänutel ta jätab selle heal juhul sama suureks, aga tõenäoliselt vähendab," lausus ta.

Neivelti sõnul on teisest sambast pensionile lisanduv summa naeruväärselt väike. Samal ajal noritakse praegu valitsuse kallal, et see pensione seitsme euro võrra tõstab.

"See on ju mingi 1,5 protsenti, samal ajal on pensioni ise oluliselt madalamalt indekseeritud. Kui saad teise samba pensioni, siis sealt sa ei saa 1,5 protsenti aastas juurde," sõnas ta.

Pensionireform käivitub 2020. aastal, mil augusti lõpus saab teha avalduse maksete lõpetamiseks, nendega uuel aastal alustamiseks või ka raha väljavõtmiseks.