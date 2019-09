Peagi rajatakse Sillamäele promenaad, mis ühendab sadama kesklinnaga. Nimetatud projekti on saatnud rohkearvulised tulekahjud ning vastuolud seaduse ja terve mõistusega. ETV+ uuriv saade "Insight" püüdis välja selgitada, miks otsustati maksumaksja raha matta äärelinna promenaadi asfaldi alla ja kellele see kasulik on.