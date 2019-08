Ardo Hansson pensionireformist: see ei ole reform, see on vandalism

Miks teie olete nii kriitiline valitsuse plaani suhtes muuta teine pensionisammas vabatahtlikuks?

Ma arvan, et see sisu on vale ja protsess on vale. Kui alustaks protsessist, siis sellised asjad on väga keerulised ja väga delikaatsed. Kui sajandivahetusel tehti eelmist suurt pensionireformi, siis sisuliselt võttis neli aastat esialgsest kontseptsioonist rakendumiseni. Nüüd me räägime mõnest kuust, kus tahetakse kõik ära teha. Ma arvan, et siin ei ole laiapõhjaliselt konsulteeritud erinevate huvigruppidega, mina ei ole näinud küll mingit arvestatavat mõjuanalüüsi. Rahandusminister ise ütles, et see on väga suurte majanduslike mõjudega reform. Kui sellisel taustal hakatakse kohvipaksult mingisuguseid parameetreid paika panema, siis ma arvan, et see on väga halb.

Jüri Ratas lubas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" mõni aeg tagasi, et enne teise pensionisamba reformi valmivad põhjalikud analüüsid ja mõju-uuringud, seni neid ei ole. Teie hinnangul, millistele küsimustele need peaksid vastama enne, kui valitsus hakkaks teise samba reformi läbi suruma?

Ma arvan, et neid on tõesti vaja. Praegu käidi väga spetsiifiline pakett välja ning ma ei näe enam väga võimalust, et kui tehakse analüüs, siis saab seda kuidagi kasutada. Ma näen praegu, et see rong on juba päris kaugele liikunud.

Üks asi on lühiajaline eelarveline mõju. Praeguseks on kogutud ligi viis miljardit raha fondidesse ja kui need inimesed hakkavad seda raha välja võtma, siis tekivad väga suured raha liikumised riigieelarvesse. See on üks asi. Teine asi on mõju osapooltele: mõtlen tavakodanikule, mõtlen ka fondidele, erinevatele registritele ja andmebaasidele. Siin on vaja väga olulisi IT-arendusi, on vaja aruandlust muuta. See puudutab kolmveerand miljonit eestlast, igaüks peab hakkama sellega tegelema, see mõju on oluline.

Kolmas asi on pikaajaline mõju. Jätame selle vahepealse perioodi kõrvale, aga oletame, et oleme jõudnud aastasse 2040. Seal valitseb mingi valitsus, rahandusminister ja demograafia on vahepeal palju halvemaks läinud, valikud on väga rasked. Millises maailmas järgmine põlvkond hakkab siis elama? Ma arvan, et väga oluline on ka mõju kõige nõrgematele. See reform on väga valus just vaesematele inimestele või neile, kelle finantskirijaoskus on nõrgem. Kuidas nemad toime tulevad?

Te olete skeptiline, et tavakodanikud suudavad teha õigeid otsuseid?

Ma arvan, et inimesi on erinevaid. Mul on ka kaks kaksikut poissi, 12 aastat vanad. Nad saavad sama palju raha iga kuu, aga üks paneb selle kõik kõrvale, kuid teine kulutab ära. Ühel on sada korda rohkem raha pangakontol kui teisel. See ei tähenda, et üks poiss on hea ja teine halb, vaid nad on erinevad inimesed.

Mõned eelistavad olevikku, teised tulevikku. Ja kui neid inimesi, kes eelistavad olevikku on väga palju, siis me teame, et neil saab tulevikus olema raske. Ma ei tea, kas me vaatame siis külma südamega neile otsa mõnekümne aasta pärast ja ütleme, et saage ise hakkama! Te ju ise teadsite, et 2019 anti teile selline valik! Kui arvestatav osa ühiskonnast on oma varasemate valikute tõttu hammasrataste vahele sattunud, kas me jätame need inimesed paarikümne aasta pärast hätta? Ma usun, et me ei tee seda.

Valitsuse praeguse plaani järgi saaksid inimesed ise otsustada, kas jätkata teise pensionisambasse kogumist, see kogumine lõpetada või sealt raha välja võtta. Pankur ja ettevõtja Indrek Neivelt nimetab seda väga heaks otsuseks ja kirjutas, et see on justkui pärisorjuse kaotamine 200 aastat tagasi.

Ma arvan, et siin on kolm dimensiooni: esiteks, kuidas raha kogutakse; teiseks, millal sa tohid seda välja võtta; kolmandaks, kui sa jõuad pensioniikka, kui palju vabadust on sul sel hetkel otsustada.

See esimene, siin võib debateerida, kas nüüd edasi minnes on vaja pakkuda täiendavaid võimalusi või mitte. See on legitiimne küsimus. Teine asi on seal lõpus, kui inimene saab näiteks 63 aastaseks ja peab otsustama, kas ta siis võtab annuiteeti või kasutab teisi võimalusi, seal võib seda vabadust pakkuda. Selle üle võib ka arutada.

Aga see keskmine osa, et sa lubad noorematel või keskealistel inimestel oma raha, mida nad on juba kogunud, varakult välja võtta, minu meelest see ei ole enam reform, see on vandalism. See on lihtsalt raha laiali tassimine ja selline süsteemi lõhkumine. See varajane välja võtmine, selle lubamine on minu meelest väga suur probleem.

Teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmist ja sealt raha välja võtmist toetab pensionifondide halb töö, nende madal väike tootlikkus. Olete sellega nõus?

Me võime debateerida selle viimase 17 aasta üle. Mõned arvavad, et see süsteem ei ole nii hästi töötanud, teised vaatavad võrdlevad realistlike alternatiividega ja ütlevad, et asi pole olnud väga hull. Jah, see oleks võinud natuke paremini töötada, aga äsja võeti vastu seadusemuudatused, mis pidid seda süsteemi tõhustama. Me võime selle üle arutada. Meile see meeldis või mitte, aga me oleme jõudnud olukorda, kus meil on viis miljardit kogutud. Kas tasub seda hoida ja veelgi paremini kasvatada või laiaks lüüa?

Kellel saab olla midagi valikuvabaduse vastu. Aga praegune jutumärkides valikuvabaduse pakkumine... kui suur osa inimestest kasutab seda pikemas perspektiivis kahjulikult, siis selline vabadus ei tarvitse olla hea.

Teie hinnangul riik peab olema valmis, et nendele, kes teise pensionisambasse kogutud raha sealt välja võtavad, tuleb hakata tulevikus pensionile lisa maksma, et nad ära elaksid ja minimaalseltki toime tuleksid?

See ei sõltu sellest, mida mina arvan või mida mõni minister arvab. Me peame mõtlema selle peale, et kui me jõuame sinna paarikümne aasta pärast, ütleme aastasse 2040 ja see olukord on tekkinud ja meil on ühiskonnas suhteline vaesus päris suur, aga paljudel ei ole sääste. Kas me siis ühiskonnana tervikuna, valimistele minnes, siis millise otsuse me langetame? Praegu on natukene kummaline kuulata, kui mõned räägivad aastal 2019, et kõik inimesed ise otsustavad ja vastutavad ja et riik ei pea vastutama. Kui samad inimesed lähevad paari aasta pärast jälle riigikogu valimistele, siis lubavad nad neid samu pensionitõuse. Selles mõttes on olukord skisofreeniline. Ühest suunurgast räägid, et inimene vastutab ja samas tead, et pensioni tõstmise lubamine valimistel on hästi populaarne.

Millisest vaesusriskist päästaks madalapalgalist inimest tema teise pensionisambasse kogunenud raha, mille eest ta saaks näiteks oma lagunenud ahju lasta uuesti üles laduda ja ta ei sure vingumürgitusse?

Ma arvan, et need keskmised summad ei ole väga suured. See tuleneb osaliselt sellest, et süsteem on alles uus ja osaliselt sellest, et süsteemis on hästi palju inimesi, kes sinna veel ainult mõne aasta on panustanud. Aga kui me võtame näiteks keskmist palka teeniva inimese ja kui me arvame, et nüüd see süsteem on töötanud natukene üle 15 aasta, siis see keskmist palka teeninud inimene on tänaseks kogunud umbes 12 000 eurot. 63-aastaselt läheb ja võtab ta selle raha ja tahab annuiteeti osta. Ta saab umbes 50 eurot kuus elu lõpuni. Ja juba ainult praegu 15 aastat kogudes on ta saanud 50 eurot. Kui me mõtleme, et süsteem on mõeldud pikemaks ajaks, et inimene töötab näiteks 45 aastat, ta läheb 20-aastaselt tööle, läheb pensionile 65-aastaselt, tal on tegelikult kolm korda rohkem võimalust seda raha koguda, siis see sama süsteem oleks arvestuslikult lubanud tal saada 150 eurot rohkem pensionit kuus, kui ta praegu oleks saanud. Praeguste pensionite juures, mis on keskmiselt 480 eurot, on see 150 eurot ikka päris suur vahe.

Kuidas te üldse mõistate, mis toimub, konservatiivne Isamaa surub valitsust andma inimestele vabadust ise otsustada ning Reformierakonna liberaalid on sellele vastu?

Kui me seda retoorikat kuulame, et inimene peab ise otsustama, ise vastutama ja mida iganes, siis ma seostaksin seda ultrakapitalistliku lähenemisega.

No just nimelt.

Tundub, et sellel liberaalsel poolel on tugev sotsiaalne närv ja sellel poolel, kus sa eeldaksid, et hoolitsetakse rohkem just nõrgemate eest, siis sellel poolel on väga 19. sajandi agraarühiskonna ideaalid.

Keskerakond vajab raha erakorraliseks pensionitõusuks ehk enda põhiliseks valimislubaduseks, see näib olevat üks väga tugev mootor, mis seda teise samba vabatahtlikuks muutmist tagant tõukab?

Küsimust, kas seda pensionitõusu on vaja või mitte, ma ei tahaks kommenteerida. Sest tõesti, kui sa usud, et riigi roll on oluline selles valdkonnas ja sa näed, et keskmise pensioni osakaal on kesmisest palgast aastate jooksul vähenenud, siis sellise maailmavaate puhul ma kuidagi mõistan seda tahet. Aga ma ei mõista, miks sa pead hakkama seda raha välja maksma? Neid asju ei tohiks kuidagi siduda. Kui sa tahad pensionitõusu ellu viia, siis on ka võimalik teisi kulusid kokku tõmmata, teisi vahendeid leida. Ei ole ilmtingimata vaja öelda, et mida rohkem inimesed teisest sambast raha välja tõmbavad, seda rohkem maksame praegu välja. Et mida rohkem hävitame oma tulevikku, seda rohkem saame pregu seda raha kulutada. Sellist automaatset seost ei peaks küll olema.

Milline oleks teie soovitus valitsusele?

Soovitus on lihtsalt alguses võtta natukene aega, tulla välja üldisema ettepanekuga, mida siis debateeritakse ühiskonnas erinevaid huvigruppe…

Üldisem ettepanek mille suhtes?

Pensionireformi nägemus! Mitte, et lööme praegu parameetrid lukku, mida me maksame kuni 10 000 välja nii mitmel kuul, nendel kuupäevadel jne. Natukene vähem spetsiifilisemalt. Pakuks välja mingi nägemuse, et me tahame natukene rohkem vabadust nendes valdkondades ja nii edasi. Siis käivitad debatid, võtad korralikud mõjuanalüüsid. Mitte ainult ei telli neid, vaid ka avalikustad need. Paneme jälle pead kokku, arutame, oleme kriitilised, vaatame, kas need on tugevad mõjuanalüüsid. Kui see on kõik läbi arutatud, siis loomulikult on võimalik edasi liikuda. Mitte kiirustada oleks mu esimene soovitus. Teine soovitus oleks, et tõesti võime rääkida sellest suuremast valikuvõimalusest just tulevikku minnes ja pensionile minnes, aga mõelda ümber see kolmas dimensioon, et inimesed võivad seda sammast ja raha hakata laiali tassima.

Mida te ise teete enda teise pensionisambaga?

Minul ei ole teist pensionisammast, sest sel hetkel, kui see käivitus ja valikuvõimalus anti, elasin välsimaal ja mul ei olnud õigust teist pensionisammast saada. Ma olen läbi aastate väga palju panustanud kolmandasse sambasse. Ma võibolla olen selline kooner inimene, kes mõtleb tuleviku peale, minu pärast ei pea keegi muretsema. Rikkad, rikkamad ja hea finantskirjaoskusega inimesed, nende pärast me ei pea muretsema. Muretsema peame nõrgemate eest. Nende eest, kelle finantskirjaoskus ei ole väga suur. Ma kardan, et kui tulevad need võimalused ja kõik ütlevad, nüüd on kõik vabaks lastud, siis kindlasti tekivad ka igasugused poolkahtlased tegelased, kes hakkavad kõikidele nendele inimestele lähenema ja ütlevad, et kulutage siin ja investeerige seal.

Finantskirjaoskuse teema on väga oluline. Annad küll inimestele vabadust, aga kui sellised keerulised valikud, kus ka professionaalsed investorid ei tea täpselt, mida teha, siis öelda inimestele, kes ei ole kunagi neid otsuseid teinud, et nüüd paigutage siia või tänna... Selles mõttes on praegune süsteem väga loogiline. Sa ütled inimestele, et väga palju ei pane kõrvale, aga kui iga kuu paneme neli protsenti kõrvale, natukene rohkem, kui sa muidu oleks pannud, siis selleks, et sa tulevikus elad paremini. Aga kui ütled, et otsustage ise kõikide keeruliste parameetrite üle, siis ma arvan, et mõnedele see meeldib, aga paljudes tekitab stressi. Britid kunagi tegid mingil määral sarnast reformi ja kohe nähti, kuidas ühiskonnas stressitase kasvas, kuna see on tegelikult väga suur vastutus, kui antakse suur summa ja öeldakse, et nüüd ise otsusta, mida sa sellega tahad teha.

Milline oleks teie soovitus inimestele, kui nüüd tõepoolest valitsuse plaan teine pensionisammas vabatahtlikuks muuta läbi läheb? Mida inimesed peaksid tegema?

Kindlasti mitte seda raha ära tarbima. Sa ei pea ilmtingimata jääma samasse fondi, kui antakse valikuvõimalusi ja kui sa arvad, et sa oskad neid otsuseid teha, et paigutada raha kuhugi mujale, kus ta säilib ka tulevikuks.