Eesti Kindlustusseltside Liit leiab, et kogumispensioni vabatahtlikuks muutmise korral peaksid seltsid saama nõuda lepingute portfelli üleandmist riigile, kes võtab klientide teenindamise seejärel üle.

"Meile teadaoleva info kohaselt on plaanis muuta seadust selliselt, et kindlustusandjatele ja kindlustusvõtjatele antakse õigus täna kehtivad lepingud ühepoolselt üles öelda," märkis liit neljapäeval ministeeriumidele saadetud kirjas.

Seltsid on veendunud, et muudatused, millega kavatsetakse kindlustusandjatele ja kindlustusvõtjatele anda kehtivate pensionilepingute korralise ülesütlemise õigus, on vastuolus põhiseaduse aluspõhimõtteks oleva õiguskindluse põhimõttega.

Seetõttu tegi liit ettepaneku täiendada kogumispensionide vabatahtlikuks muutmise põhimõtteid selliselt, et kindlustusandjad, kes ei soovi muudatuse järel jätkata pensionilepingute täitmist ja uute sõlmimist, võivad nõuda lepingute portfelli üleandmist riigile, kes võtab klientide teenindamise seejärel üle.

Kui pensionikoguja soovib jätkata lepingu edasist täitmist, saab ta vastaspoolena suhelda üksnes riigiasutusega, mis teostab ka riikliku pensioni väljamakseid. Kui pensionikoguja soovib lepingu lõpetada, on mõistlik korraldada asjaajamine riigi poolt, kes on lepingu lõpetamise võimaluse ise ette näinud.

Võttes üle pensionilepingute portfelli, samuti korraldades vajadusel lepingute lõpetamise ning väljamaksed, näitaks riik end kodanikule kindla partnerina, keda saab pensionisüsteemi korraldajana usaldada, leiab liit.