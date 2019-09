President Kersti Kaljulaid ütles Vikerraadiole antud usutluses, et presidendi kantseleis puudub õigusnõunik, sest pädevatele universaalsetele spetsialistidele on keeruline tagada ühtlast töökoormust ning neid on ka raske leida. Pikas intervjuus tuli veel jutuks keskkond, energeetika, julgeolek ja ka Eesti sisepoliitika.