Valitsus toetab mittekodakondsete lastele lihtsustatud korras kodakondsuse andmist

Valitsuse pakutav muudatus puudutab 1500 last. Kodakondsuse saaksid lihtsustatud korras lapsed, kelle ühel vanemal on hall pass ning üks vanematest on elanud siin enne taasiseseisvumist. Kui laps on teise riigi kodanik, siis tuleb tal teise riigi kodakondsusest loobuda.

"Me sisuliselt lõpetame nende hallide passide taastootmise. Minu arvates on see väga tähtis, sest väga paljud inimesed tunnevad, et nad on oma riigis võõrad," põhjendas plaani põhiseaduskomisjoni liige, Keskerakonna saadik Andrei Korobeinik.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul jääb idee kosmeetiliseks. Sotside ettepanek on anda kodakondsus lihtsustatult lastele, kelle vanemad on siin kaua elanud ka siis, kui mõlemad on teise riigi kodanikud. Valitsuse eelnõu nõrkuseks on Jevgeni Ossinovski hinnangul see, et laps peab teise riigi kodakondusest loobumisel tooma tõendi. Vene Föderatsiooni kodakonsusest alaealised vabastust ei saa.

"Siis nad 18 aastat justkui on Eesti kodanikud, valitsuse otsus on tehtud. Aga tegelikult see valitsuse otsus ei kehti ja nad Eesti kodanikud ei ole," ütles SDE fraktsiooni liige Ossinovski.

Reformierakonna fraktsiooni ja siseminister Mart Helme debatt keele ja kodakondsuse teemal muutus saalis emotsionaalseks.

"Te olete oma meelest leidnud minu nõrga koha. Aga te ei ole mu nõrka kohta leidnud," kuulutas EKRE esimees Mart Helme.

"See on täpselt seesama asi, millest kunagi Edgar Savisaar umbes 30 aastat tagasi rääkis, ainult selles osas, et nüüd see puudutab alaealisi ja neile antakse kodakondsus sisuliselt automaatselt," kritiseeris põhiseaduskomisjoni liige, Reformierakonna saadik Taavi Rõivas.

"See on niisugune hea tahte žest teatud piiratud ja väheneva elanikegrupi suhtes. Niisuguseid katastroofistsenaariume siin manada, justkui Eesti muutuks venekeelseks ja eestlased moodustavad vähemuse - no need on kõik liialdused," pareeris siseminister.

Ka Reformierakonnal on kodakondsuse seaduse muudatus plaanis. Nemad soovivad seadustada topeltkodakondsuse, mõeldes Eestist kaugemal sündinud lastele, kellel tuleb kahe kodakondsuse vahel valida. Kõikide riikide kodanikele see ei laieneks.

"Halb lugu on see, et kiputakse valima suurema riigi kodakondsus või see, kus parajasti elatakse. Meie arvame, et neid lapsi ja noori on Eestile ka tulevikus vaja," põhjendas Rõivas Reformierakonna ideed.

Helme sõnul valitsus seda eelnõu ei toeta, sest see ei kohtle kodanikke võrdsetena.

"Ja see avab Pandora laeka ja hävitab Eesti kodakondsuse kui ainukodakondsuse oma kohustuste ja privileegidega," lisas Helme.

Hoolimata Reformierakonna püüetest saadeti valitsuse eelnõu riigikogus teisele lugemisele.