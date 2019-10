Sotsid loodavad valitsuse kodakondsusmuudatusi lihvida

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et sotsid andsid reedel sisse muudatusettepaneku, millega loodavad kodakondsuse seaduse muudatuste seast kaotada nõude, et kodakondsuse saamiseks tuleb esitada Vene Föderatsiooni tõend.

Eelmisel esmaspäeval läbis riigikogus esimese lugemise valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tagada Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad või vanavanemad on elanud Eestis enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, võimalus saada Eesti kodakondsus lihtsustatud korras. Eelnõu tutvustas siseminister Mart Helme (EKRE)

Ossinovski sõnul on aga tegemist inimeste üle irvitamisega, sest valitsus ei arvesta asjaolu, et Venemaa ei võimalda oma kodakondsusest loobumist nagu seadus nõuaks.

Eelnõu seab tingimuseks, et nimetatud isiku suhtes, kes on teise riigi kodanik, jõustub Vabariigi Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta sellele päevale järgnevast päevast, kui Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.

"Olukord ise on ju kaunis groteskne. Siseminister nimetab seda hea tahte märgiks, aga hea tahte märgiks on tegelikult inimeste üle irvitamine. Et maksad ära riigilõivu, taotled lapsele kodakondsust, saad valitsuse korralduse, et lapsele on Eesti kodakondsus justkui antud, aga tegelikult võib selle 18 aastaks panna sahtlisse tolmu koguma. Ehk siis sellest hea tahte märgist saab pigem selline vimma allikas riigi vastu," ütles Ossinovski ERR-ile.

Samuti on sotsid algatanud omapoolse eelnõu, mis muudaks kodakondsuse seaduses regulatsiooni, mis käsitleb Eesti kodakondsuse taotlemise võimaldamist Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle vanem või vanemad on kas määratlemata kodakondsusega isikud või kolmanda riigi kodanikud ning elasid Eestis püsivalt enne 20. augustit 1991.

Ossinovski küsis õiguskantsleri arvamust

Ossinovski sõnul kerkib üles ka küsimus võrdsest kohtlemisest. Ta viitas õiguskantsleri öeldule, et üldiselt on naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmisel riikidel lai vabadus nende reeglite kehtestamisel, aga piirangud ei tohi olla meelevaldsed.

"Põhiseadus ei näe põhiõigusena ette subjektiivset õigust omandada kodakondsus naturalisatsiooni teel. Õigus kodakondsusele on sünnijärgsetel kodanikel. Naturalisatsiooni korras kodakondsuse omandamise tingimused määrab riigikogu,sest kodakondsuspoliitika kujundamine on parlamendi pädevuses," seisis õiguskantsler Ülle Madise vastuses Ossinovskile.

Ja see küsimus tõstatub seetõttu, et kui meil on üldnormina alaealistel õigus omada topeltkodakondsust täisealiseks saamiseni, siis millegipärast just sellele ühele rühmale seda õigust ei anta, mis on ju täiesti põhjendamatu.

"Õiguskantsler arusaadavalt sellise kirjaliku küsimuse formaadis on oma hinnangute andmisel ettevaatlik, aga kahtlematult on see asi, mida riigikogu ise peaks kaaluma ja arvestama ka sellega, et tulevikus, kui sellisel kujul see seadus vastu võetakse, võivad ka põhiseaduslikud vaidlused üles kerkida," kommenteeris Ossinovski.

"Me esitame juba täna sellele eelnõule muudatusettepaneku. Et eelnõus on see põhjendamatu topeltkodakondsuse või Vene Föderatsiooni või kolmanda riigi kodakondsusest loobumise nõue sealt eemaldada, kui täiesti põhjendamatu ja lapsi ebavõrdselt kohtlev punkt ja loodame, et parlamendi enamus seda muudatusettepanekut toetab," lisas Ossinovski.

Õiguskantsler: tegelikult puudutab soodustus 130 last mitte 1523

Õiguskantsler viitas, et eelnõu seletuskirjas on kajastamata, et tegelikult ei ole Vene kodakondsusega lastel ehk valdaval enamikul nimetatud sihtgrupil võimalik kodakondsust saada enne täisealiseks saamist. Samas on põhisseaduskomisjoni liikmetele see probleem teada - Vene kodakondsusega lapsel on tõesti võimatu loobuda teise riigi kodakondsusest enne, kui ta saab täisealiseks.

Õiguskantsler märkis, et tegelik sihtgrupp, kellele luuakse soodsamad tingimused on arvestuslikult 130 last, mitte 1523 nagu eelnõu seletuskirjas on märgitud. "Riik ei tohi käituda sõnamurdlikult ega anda eksitavaid sõnumeid," seisis õiguskantsleri vastuses.

Ossinovski palus veel hinnata, kas on õigustatud seada kolmanda riigi kodanikust lapse õigus omandada lihtsustatud korras Eesti kodakondsus sõltuvusse sellest, kas tema vanem on määratlemata kodakondsusega või kolmanda riigi kodanik.

Õiguskantsler vastas, et riigikogul on õigus otsustada selle üle, kas anda kirjeldatud rühmadele võimalus taotleda Eesti kodakondsust lihtsustatud korras ning kuidas neid gruppe piiritleda. "Sellist eristamist ei ole põhjust pidada meelevaldseks," märkis Madise.