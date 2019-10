MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uuringufirma Norstat Eesti AS erakondade populaarsusuuringu tulemuste põhjal püsib reitingutabeli esikolmik stabiilne, kuid suuruselt neljanda toetusega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) reiting püsib languses.

Reformierakonda toetab kolmapäeval avaldatud tulemuste kohaselt 34,2 protsenti, Keskerakonda 23,3 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda eelistab 7,9 protsenti, Isamaad 7 protsenti ning esimest korda pärast mai lõppu valimiskünnist ületava toetusega erakondade hulka tõusnud Eesti 200 pooldab 5,2 protsenti vastanutest.

Reformierakonna toetus on küll eelmise nädalaga võrreldes 0,9 protsendipunkti madalam, kuid suurima opositsioonipartei selge ülekaal püsib. Keskerakonna toetus on eelmise nädalaga võrreldes täpselt sama ning EKRE reiting on tõusnud 0,4 protsendipunkti.

Esikolmikule järgneb SDE toetus on selle aasta madalaimal tasemel ning on peaaegu järjepidevalt langenud alates 19. augustist, kui see oli 10,4 protsenti. Eesti 200 reiting ületas valimiskünnise viimati 27. mail lõppenud küsitlusperioodil.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3. septembrist 30. septembrini ning kokku küsitleti 4007 valimisealist Eesti kodanikku. Kuna eelmise nädalaga võrreldes jäävad kõik muutused reitingutabelis alla 1 protsendi, siis on märkimisväärseimaid sündmusi näha vaid pikemaid trende vaadates.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47 protsenti vastajatest ning opositsioonierakondi 42,1 protsenti vastajatest.

Tulemuste esitamisel näitab Norstat viimase nelja nädala koondtulemust. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat küsitlusperioodid olid 3.-9. septembrini, 10.-17. septembrini, 18.-23. septembrini ja 25.-30. septembrini ning nendele vastas kokku 4007 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.