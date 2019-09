Valitsus eraldab eelarvest luureks 53,4 miljonit eurot

Eelarve seletuskirjas on teave luure ja eelhoiatuse programmi kohta napp, teada on vaid see, et programmi eelarve on 53,407 miljonit eurot.

"Luure ja eelhoiatuse programmi eesmärk, mõõdikud ja sihttasemed ning olulised tegevused on juurdepääsupiiranguga," sedastab seletuskiri.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõld ütles ERR-ile, et võttes arvesse aasta jooksul tehtud eelarvemuudatusi, on tänavu luure ja eelhoiatuse programmi jaoks eraldatud üle 45 miljoni euro.

Seega suurenevad luurekulud tuleval aastal rohkem kui kaheksa miljoni euro võrra.