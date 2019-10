Tallinna linnavolinikud arutlesid alkoholi müügi piiramise üle pealinnas

Parteid arvavad, et öist alkoholitarbimist tuleks Tallinna linnas reguleerida siis, kui see häirib linlaste rahu ja seda on linnal võimalik korraldada koostöös baaride ja restoranidega. Samuti vajaks volikogu liikmete hinnangul otsustamist, mida teha nende alkoholipoodidega, mis asuvad koolide ja lasteaedade vahetus läheduses.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on varem rääkinud sellest, et Tallinn vajab senisest suuremaid piiranguid alkoholi müügile, et tagada parem avalik kord, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema hinnangul pole olemasolevad regulatsioonid piisavad, et ohjeldada ööpäevaringselt alkoholiga kauplevate baaride tegevust. Tallinna volikogu debatil arvasid fraktsioonide liikmed, et üsna võimatu on kehtestada nõue, et kõikides baarides lõpeks alkoholi tarvitamine näiteks kell kolm öösel.

"Ainukene nüanss, milles täna ei ole omavalitsusel õigust ennast kehtestada on see hommikune kella 10-ni piiramine. ka selleks on riigikogus Kalle Laaneti vedamisel eelnõu menetlusse antud," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Mitmel pool Tallinnas on alkoholipoed koolide ja lasteasutuste läheduses. Volikogu liikmed tõdesid, et probleem on olemas ning arutada tuleks seda, kui kaugel ikkagi tohiks viinapood või baar asuda koolist. Samas kesklinnas, kus asub palju koole, seda välistada ei saa.

"Kui me võtame selle koolide tiheduse, mis kesklinnas on, siis ma arvan, et alkoholi müük oleks päris välja tõrjutud. Solarise kõrval on koolimaja. On Inglise kolledž, Prantsuse lütseum," ütles Tallinna linnavolikogu esimees, keskerakondlane Tiit Terik.

Isamaa fraktsiooni esimees Mart Luik tõi paar näidet, kus just hommikul probleemsetele inimestele alkoholi müüv baar asub sisuliselt koolimaja kõrval. "Selliseid olukordi tuleb vältida. Aga me nentisime ka täna, et tegelikult on linnavalitsuel ka täna need võimalused olemas. Ja ta ei ole täie rangusega kõiki juhtumeid ka menetlenud," kommenteeris Luik.