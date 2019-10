Euroopa Komisjoni energiavoliniku kandidaat Kadri Simson leiab, et Venemaa ehitatav gaasitoru Nord Stream 2 peab järgima Euroopa Liidu reegleid ning tema hinnangul ei vasta see EL-i energiaeesmärkidele.

"Minu seisukoht on Euroopa Liidu seisukoht. Just uuendatud gaasidirektiiv sätestab, et kolmandatest riikidest pärit gaasitrassid peavad täitma ka kõiki Euroopa Liidu siseseid gaasitrasside reegleid. See tähendab, et ta peab täitma seda läbipaistvuse osas, kolmandate osapoolte ligipääsetavuse osas, tariifide osas," rääkis Simson pärast kuulamist Euroopa Parlamendi tööstuse- ja energeetikakomisjonis Eesti ajakirjanikega kohtudes.

"Ja loomulikult, Nord Stream ei vasta Euroopa Liidu energiaeesmärkidele. Need eesmärgid on, et me peaksime mitmekesistama tarneallikaid ja tarnijaid, see aga, vastupidi, toob kaks kolmandikku Venemaa gaasitransiidist ühte koridori ja suurendab kõige kaalukama gaasiimportija ehk Venemaa osakaalu," lisas ta.

Simson sai Eesti Euroopa Parlamendi saadikutelt kriitikat, kuna jättis Nord Streami ja Vene gaasi puudutavad küsimused kuulamise ajal vastamata.

Ta seletas seda hiljem ajakirjanikele, et kuna küsimus sisaldus ühe saadiku mitmeosalises küsimuses, siis jäi see tal tähelepanuta.

"Pean tunnistama, et lasin käest selle võimaluse rääkida sellel minu jaoks väga hästi ette valmistatud teemal, sest ma hakkasin vastama teistele küsimustele - oma peas - ja hiljem seda keegi üle ei korranud," rääkis ta.

Neljapäevaõhtuste esialgsete andmete kohaselt sai Simson Euroopa Parlamendilt heakskiidu ametisse asumiseks.