Suurbritannia Brexiti-minister Stephen Barclay ütles pühapäeval, et London on valmis minema Euroopa Liiduga kompromissile Põhja-Iirimaad käsitlevates uutes ettepanekutes, kuid rõhutas, et Brüssel peab ilmutama loovust ja paindlikkust.

Barclay kordas peaminister Boris Johnsoni seisukohta, et äsja välja käidud Suurbritannia uued lahkumisleppe ettepanekud on suur maandumisala enne eelseisvatel päevadel tulevaid pingelisi läbirääkimisi.

"Peame alustama pingsaid kõnelusi /.../, et teha selgeks, milline see lepe on," lausus Barclay BBC-le. "Tegime väga tõsised ettepanekud, mille seas oli kompromiss meie poolelt /.../ Nüüd on leppeni jõudmiseks vaja EL-il loovust ja paindlikkust näidata."

EL on aga senini suhtunud ettepanekutesse leigelt. Liit ärgitab Londonit ettepanekud üle vaatama ja teostatavat edasiteed pakkuma.

Pooled jätkavad kõnelusi esmaspäeval, kuid aeg pressib peale, sest lepe peaks olema laias laastus valmis 17.-18. oktoobri EL-i tippkohtumiseks.

"Kui Suurbritannia pakkumine saab olema "võta või jäta", siis mul on väga raske näha võtmist," lausus Läti peaminister Arturs Krišjānis Kariņš pühapäeval. ""See sõltub täiesti härra Johnsoni tahtest, sest Euroopa poolelt oleme me alati avatud ja vaatamas leppe suunas."

Britid esitasid kolmapäeval Brüsselile ettepanekud, mille keskmes on võimalused Brexiti järel Suurbritanniasse kuuluva Põhja-Iirimaa ja EL-i kuuluva Iirimaa piiri haldamiseks.

Johnson tahab, et Põhja-Iirimaa parlament, mille töö seisab juba pea kolmandat aastat, saaks hääletada iga nelja aasta tagant, kas järgida EL-i või Suurbritannia seadusi. Lisaks tegi ta ettepaneku, et Põhja-Iirimaa lahkub EL-i tolliliidust koos ülejäänud Suurbritanniaga ning et kaupade kontroll hakkaks toimuma eemal tundlikust Iiri-Põhja-Iiri piirist.

EL-i arvates ei anna ettepanekud alust leppeni jõudmiseks. Blokk näeb tohutu smugeldamise ohtu, samas kui Iirimaa pelgab, et Põhja-Iiri käremeelsed unionistid saavad sisuliselt vetoõiguse.

Barclay vihjas, et London võib olla valmis arutama patiseisu murdmiseks alternatiivi rollile, mis Põhja-Iiri parlamendil praegustes ettepanekutes on.

"Ilmselgelt saame /.../ seda mehhanismi arutada, kuid mis tahes õigusaktide järgimises on peamine nõusoleku põhimõte," lausus ta.

Minister rääkis leplikult ka tolliproblemaatika lahendamisest.

"Läbirääkimiste üksikasjadest rääkides - loomulikult saame üksikasjalikult arutada, kuidas see praktikas töötab ja millist õiguslikku kindlust vaja on," ütles Barclay.

Pühapäeval reisib ta Brexiti-kõnelusteks Amsterdami, samas kui Johnson helistab sel nädalavahetusel Euroopa liidritele ja üritab neid oma plaanis veenda. Johnson ärgitas kahes Brexitit toetavas tabloidis ilmunud identses artiklis EL-i paindlikkusele ning kordas, et Suurbritannia lahkub blokist 31. oktoobril leppega või ilma.

"Nad ei tohiks olla ühegi pettekujutelma või väärarusaama kütkes," kirjutas ta lehes Sunday Express. "Kõhklemise ja viivitamisega on lõpp. 31. oktoobril teeme Brexiti ära."