EL-i liikmesriigid annavad kõneluste tulemustele hinnangu esmaspäeval pärast nädalavahetusel peetavat Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Saksa kantsleri Angela Merkeli kohtumist.

Neljapäeval kohtusid Briti peaminister Boris Johnson ja tema Iiri ametivend Leo Varadkar. Reedel pidasid Brüsselis kõnelusi EL-i pealäbirääkija Michel Barnier ja Briti Brexiti minister Stephen Barclay.

"EL ja Ühendkuningriik on nõustunud pidama lähipäevil intensiivsemaid arutelusid," teatas Euroopa Komisjon reedel.

"Komisjon hindab olukorda Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega taas esmaspäeval," lisas Komisjon. Euroopa Ülemkogu algab neljapäeval.

Suurbritannia peaks Euroopa Liidust välja astuma 31. oktoobril.

Pärast Barclay ja Barnier' kohtumist reede hommikul andsid EL-i suursaadikud heakskiidu alustada poliitilisi kõnelusi võimaliku lahkumisleppe üle.

"Komisjon uurib intensiivelt, mis on võimalik," ütles Euroopa allikas.

Kuigi kõneluste taasalustamine on algfaasis, võib protsess järsult kiireneda, ütles üks teine EL-i allikas.

Brexiti läbirääkimiste peateema on piiri vältimine EL-i liikmesriigi Iirimaa ja Briti provintsi Põhja-Iirimaa vahel.

Tael: EL leiab, et on mõtet uuesti alustada läbirääkimisi

Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Kaja Tael ütles, et Bernier' hinnangul on tõesti mõtet alustad uuesti läbirääkimisi Suurbritanniaga.

"Siiamaani me oleme hinnanud, et peaminister Johnsoni algpositsioon on liiga paindumatu, et meil oleks mingisugust lootust kokkuleppele jõudmiseks," lisas ta.

Taeli sõnul ei ole aga kindlust, et tulemuseni jõutakse.

"Sellist kindlust pole kellelgi. Ka Michel Barnier on olnud selles osas väga ettevaatlik. Praegu hindame, et meil on mõtet alustada läbirääkimisi. Kas need jõuavad tulemuseni, arvestades ajasurvet, on väga raske kinnitada. Lõppude lõpuks ei ole ka kindlust, et mistahes lepingu me läbi räägime, see ka Suurbritannia parlamendis ratifitseeritakse," rääkis Tael.

Tusk: Iirimaa peab Brexiti-lepet võimalikuks

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk teatas reedel Iiri peaministrilt Leo Varadkarilt tulnud positiivsest signaalist, et Brexiti-kokkulepe on siiski võimalik, mille mõjul otsustas ta kõnelusi Ühendkuningriigiga jätkata.

Küprose pealinnas Nicosias viibiva Tuski sõnul on see esimene kord, kui Varadkar ja Briti peaminister Boris Johnson näevad teed lahkumisleppe suunas.

Vähimgi võimalus kokkuleppele jõuda tuleb ära kasutada, rõhutas Tusk.

Tal oli esialgu kavas reedel kõnelused lõppenuks lugeda, aga tänu läbimurdemärkidele jätkatakse neid ka nädalavahetusel. Kokkulepe tuleb saavutada järgmisel neljapäeval algavaks EL-i tippkohtumiseks.

Tusk hoiatas, et õnnestumise garantiid ei ole ja aeg on otsakorral, kuid kannustas pooli siiski kõiki võimalusi ära kasutama.