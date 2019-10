Johnsoni Brexiti-saadik David Frost kohtus Brüsselis EL-i ametnikega, et jätkata ponnistusi jõuda reedeks leppeni, mille järgmisel nädalal Euroopa Liidu tippkohtumisel heaks saaks kiita.

Euroopa liidrid reageerisid jahedalt Londoni läinud nädalal tehtud uuele ettepanekule piiri vältimiseks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

Nädalavahetusel ütles Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier usutluses Le Monde'ile: "Kui Briti valitsus ei tule välja uute ettepanekutega kahe tõsise probleemi osas, millele me viidanud oleme, siis ma ei näe kuidas me saame edasi liikuda."

Ühendkuningriik leiab, et hiljutine pakkumine on märkimisväärne järeleandmine ning nüüd on Brüsseli kord näidata üles paindlikkust. Brüssel on rõhutanud, et ei nõustu plaaniga, mis õõnestab bloki ühisturgu või ohustab Iirimaad.

"See on võimalus jõuda leppeni: leppeni, mida toetavad parlamendisaadikud ja leppeni, mis sisaldab mõlema poole kompromissi," ütles allikas Londonist.

"ÜK on teinud suure, olulise pakkumise, kuid nüüd on komisjoni kord näidada valmidust minna kompromissile. Vastasel korral lahkub ÜK leppeta," lisas ta.

Briti Brexiti minister Stephen Barclay vihjas pühapäeval, et London võib olla valmis oma positsiooni Põhja-Iirimaa osas muutma ja ütles, et läinud nädala ettepanek oli "laiem maandumisala", mitte lõplik pakkumine.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles pühapäeval telefonivestluses Johnsoniga, et Euroopa Liit otsustab nädala lõpuks, kas lepe on võimalik.

Holland tahab Brexiti-ettepanekutes rohkem realismi ja selgust

Ühendkuningriik peab näitama sel nädalal oma uutes Brexiti-ettepanekutes üles rohkem realismi ja selgust, ütles Hollandi välisminister esmaspäeval pärast kohtumist Briti läbirääkijaga.

Hollandi välisministri Stef Bloki sõnul oli tal külla tulnud Brexiti-ministri Stephen Barclayga naabritele omane otsekohene ja aus vestlus.

Barclay sõitis Haagi arutama Briti peaministri Boris Johnsoni ettepanekuid, mille eesmärk on vältida 31. oktoobril kaootilist leppeta Brexitit.

"Ühendkuningriigi Brexiti-ettepanekute kohta on jätkuvalt tähtsaid küsimusi ning sel nädalal on vaja rohkem realismi ja selgust," lausus Blok Twitteris.

Euroopa Komisjon reageeris Briti ettepanekutesse skeptiliselt. London tahab ettepanekutega välja vahetada eelmise leppe, mille EL sõlmis Johnsoni eelkäija Theresa Mayga.

Blok rõhutas nüüd, et EL toetab oma pealäbirääkijat Michel Barnier'd täielikult.

Hollandi peaminister Mark Rutte ütles laupäeval enda sõnul Johnsonile telefonitsi kahte asja: Briti ettepanekute kohal kõrguvad jätkuvalt tähtsad küsimused ning riikidel tuleb teha enne 17. oktoobril algavat EL-i tippkohtumist kõvasti tööd.

Hollandlased pelgavad, et Brexit annab nende majandusele kõva hoobi, sest Suurbritannia impordib Saksamaa, USA ja Hiina järel enim kaupu just Hollandist. ÜK oli 2018. aastal ka Hollandi kaupade suuruselt kolmas eksporditurg, kuigi mahud langesid nii 2018. kui ka 2017. aastal.

Šoti kohus lükkas tagasi leppeta Brexiti vastu esitatud hagi

Brexiti-vastastel ei õnnestunud saada esmaspäeval kohtult otsust, mis oleks sundinud peaminister Boris Johnsonit paluma Euroopa Liidult pikendust, kui valitsusjuht ei suuda blokiga 31. oktoobriks lahkumislepet sõlmida.

Kohtunik Lord Pentland ütles Edinburgh'is asuvale Šoti kõrgeimale tsiviilkohtule, et valitsus on juba ühemõtteliselt kinnitanud kavatsust seadust järgida.

Pole kahtlustki, et Johnson ja tema valitsus aktsepteerisid vajadust seadusest kinni pidada ning nad kavatsevad seda teha, ütles kohtunik oma otsuses.

"Mind ei veena seisukoht, et kohus peaks andma taotletud korralduse või mõne versiooni sellest," lisas ta.

Johnson kavatseb enda korduval kinnitusel viia Ühendkuningriigi EL-ist välja 31. oktoobril mis tahes hinnaga, kuigi seaduse järgi peab ta EL-ilt pikendust küsima, kui ta blokiga lahkumisleppes õigeks ajaks kokkuleppele ei jõua.

Kohtult tagatist otsinud aktivistide sõnul olid Johnsoni avalikud seisukohad ning kohtule esitatud materjalid teineteisele vastukäivad. See suurendas Brexiti vastaste seas hirmu, et valitsus võib pikenduse küsimise kohustuse sätestanud seadust mõne lünga kaudu eirata.

Kohtunik hoiatas, et kui Johnson peaks seaduse järgimise lubaduse murdma, siis kahjustab ta kohtute ja poliitikute vastastikust usaldust.

Hagi esitanutest ühe, advokaat Jolyon Maughami sõnul loodab ta, et kohtul oli Johnsonit usaldades õigus. Samas ta ise peaministrit ei usu ning lubas nüüdse kohtuotsuse vaidlustada.