Allikas: Merkeli hinnangul Brexiti-lepet Londoni kompromissita ei tule

Saksa kantsler Angela Merkel hoiatas Briti peaministrit Boris Johnsonit, et Brexiti-lepe on hukule määratud, kui London Iiri piiri küsimuses täiendavaid kompromisse ei tee, teatas Downing Streeti allikas teisipäeval.

Merkel ütles Johnsonile telefonikõnes, et London peab nõustuma Põhja-Iirimaa hoidmisega Euroopa Liidu tolliliidus. Kui ta seda ei tee, siis on "ülekaalukalt ebatõenäoline", et pooled suudavad leppe sõlmida, olevat Merkel allika sõnul öelnud.

Johnson on aga korduvalt öelnud, et tema oma seisukohta ei muuda.

Peaministri kantselei arvates on kõnelused nüüd lagunemisele lähedal, kirjutas Briti ringhääling BBC samale allikale tuginedes.

Berliinis kinnitas üks Saksa valitsuse pressiesindaja AFP-le Merkeli ja Johnsoni vestlust, kuid keeldus vestluse sisu kommenteerimast.

Johnson käis eelmisel nädalal välja uue plaani, mille eesmärk oli hoida Ühendkuningriigi piir EL-i liikmesriigi Iirimaaga Brexiti järel piiritaristuta. Plaani järgi jääb Põhja-Iirimaa järgima EL-i ühisturu reegleid, kuid hakkab kuuluma ÜK-ülesesse tollialasse.

See aga tähendaks tollikontrolle Iiri piiril, millele EL on vastu.

Tusk: Johnson püüab lükata Brexiti-kõneluste edutuse eest süüd EL-ile

Järgmisel nädalal peetava Euroopa Liidu tippkohtumise võõrustaja, Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk süüdistas teisipäeval Boris Johnsonit katses veeretada seni edutult kulgenud Brexiti-kõneluste eest süü EL-ile.

"Kaalul pole mingi totra süü veeretamise mängu võitmine," teatas Tusk Twitteris otse Johnsonile suunatud sõnumis.

"Kaalul on Euroopa ja Ühendkuningriigi tulevik ning meie rahva julgeolek ja huvid. Sa ei taha lepet, sa ei taha pikendust, sa ei taha tühistamist, quo vadis?" küsis ta.

Johnsoni Brexiti läbirääkija David Frost peab Brüsselis tehnilisi kõnelusi võimaliku lahkumisleppe üle, mida esitada järgmisel nädalal EL-i liidritele.

"Me kordame omalt poolt, et EL-i positsioon ei ole muutunud. Me tahame kokkulepet ning me teeme Ühendkuningriigiga selle nimel koostööd," lausus Euroopa Komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva teisipäeval ajakirjanikele.

"Tehnilised kõnelused jätkuvad täna, mistõttu ma ei näe, kuidas saavad nad katkenud olla, kui neid peetakse täna ja järgmistel päevadel," ütles ta.

Frost peab teisipäeval Brüssselis EL-i madalama taseme ametnikega kõnelusi ning EL-i pealäbirääkija Michel Barnier kohtub õhtul Iiri välisministri Simon Coveney'ga.

Kolmapäeval annab Barnier hetkeolukorrast ülevaate Euroopa Komisjonile. Ametnike sõnul peavad kõnelused viima õigusliku teksti heakskiitmiseni reedel, et seda oleks 17.-18. oktoobri tippkohtumisel võimalik riigi- ja valitsusjuhtidele esitada.