President kiitis ohtrasõnaliselt 69-aastase Perry tööd energiaministrina.

"Rick on teinud fantastilist tööd energiavallas, kuid aeg on käes. Kolm aastat on pikk aeg. Meil on olemas juba tema asendaja," sõnas Trump muu hulgas.

Väljaanne Politico kirjutas kuu alguses, et Perry teatab ilmselt novembris oma lahkumisest.

Väljaandega rääkinud inimeste sõnul on Perry kavandanud oma tagasiastumist juba mitu kuud.

Oma kontaktide tõttu Ukrainaga on Perry tõmmatud president Trumpiga tagandamisjuurdlusse ning on seetõttu kutsutud ka kongressi tunnistajaks, kuid lahkumisotsus polevat sellega seotud.

Perry on kinnitanud meediale, näiteks Wall Street Journalile, et oli Trumpi käsul Ukraina asjus ühenduses presidendi isikliku advokaadi Rudy Giulianiga.

Arvatakse, et uueks energiaministriks saab Perry asetäitja Dan Brouillette. Ühe allika sõnul on Brouillette asendanud Perryt viimastel kuudel mitmel valitsuse istungil.

Perry kavatsusest amet maha panna kirjutas USA meedia juba selle aasta aprillis.