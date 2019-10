Haldusreformiga jäi omavalitsuste arv Eestis oluliselt väiksemaks. Seoses sellega on tekkinud ka uus olukord presidendi valimistel, kus valimiskogu, mis koosneb riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest, on nüüd teistsuguse proporstiooniga. Kui enne reformi moodustasid omavalitsuste esindajad kaks kolmandikku ja riigikogu esindajad ühe kolmandiku valijameeste kogust, siis pärast reformi on proportsioon enam-vähem pooleks - riigikogu liikmeid on 101 ja kohalike omavalitsuste esindajaid 107.

Riigikogu aseesimees Helir Valdor Seeder kinnitas ERR-ile, et selle küsimuse arutamisega on kiire ning selgus tuleks saada käesoleva riigikogu istungjärgi ajal.

Seeder rääkis, et valitsuserakonnad on seda teemat puudutanud, aga ta ei oska öelda, kas selles küsimuses jõutakse ühisele seisukohale. Ta lisas, et ilmselt on ka opositsioonierakonnad selles küsimuses erinevatel seisukohtadel.

"Minu isiklik arvamus on, et see varasem esindatus valimiskogus oli paras tasakaal arvestades Eesti presidendi valimiste süsteemi ja mina toetaksin selle proportsiooni taastamist," ütles Seeder.

"Tõsi, kui langetatakse otsus, et me tahame seda proportsiooni taastada, et omavalitsuste esindatus oleks kaks kolmandikku ja riigikogul üks kolmandik, siis me oleme silmitsi uue probleemiga, et kuidas jagada omavalitsuste esindatus. Sest sel juhul ei ole tegemist enam 200 omavalitsusega, vaid ainult 79 omavalitsusega. Milline saab olema esindatus suurematel linnadel nagu Tallinnal, Tartul ja milline väiksematel? Selle proportsiooni muutmine võib jääda ka selle taha, et ei suudeta kokku leppida omavalitsuste konkreetne esindatus selles esinduskogus," lisas Seeder.

Seeder arvas, et teema arutatakse lähiajal läbi ning kui kokku ei suudeta leppida, siis jääb kõik nii nagu on.

Haldusreformi läbiviia riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ütles, et valimiskogu proportsiooni muutmine oli teemaks ka koalitsioonilepingu koostamise ajal.

Aabi sõnul toetab ta samuti umbes sama proportsiooni nagu ka eelmises valimiskogus.