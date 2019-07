Hetkel 30 päeva pikkust arestikaristust kandev Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi viidi pühapäeval kinnipidamisasutusest haiglasse. Esmaspäeval kirjutas haigla ta taas välja ja ta viidi tagasi vanglasse. Väidetavalt tabas meest raske allergiline reaktsioon ning tema enda arst ja advokaat kahtlustavad, et Kremlile korduvalt väljakutse esitanud poliitikut on mürgitatud mingi tundmatu ainega.

43-aastane Navalnõi oli alates kolmapäevast vanglas kandmas 30-päeva pikkust karistust sanktsioneerimata meeleavalduse korraldamise eest. Sarnast karistust on ta kandnud meeleavalduste korraldamise eest ka varem. Laupäeval pidas märulipolitsei Moskvas kinni umbes 1300 inimest ning videotes on olnud näha rohkelt võimuesindajate jõulisi võtteid meeleavaldajate kallal, vahendasid Reuters, Raadio Vaba Euroopa, Meduza, Unian, venekeelne BBC jt.

Moskva meeleavaldused on algselt tingitud sellest, et valimiskomisjon jättis registreerimata umbes 30 opositsiooni esindavat kandidaati väites, et nende kandidaatide toetusallkirjad on võltsitud.

Pühapäeval aga viidi Navalnõi ootamatult haiglasse. Tema pressiesindaja Kira Jarmõš ütles, et Navalnõil olid allergia sümptomid nagu tõsine näopaistetus ja näonaha punetus.

Haiglas Navalnõid raviv arst ütles uudisteagentuurile Interfax, et Navalnõil on diagnoositud nõgestõbi ning et tal olevat juba parem. Olukorra muudab kahtlaseks aga see, et Navalnõi palatit valvab hulk politseinikke ning sõltumatut hinnangut tema olukorrale pole võimalik saada. Sealhulgas tõrjuti palati juurest eemale ka Navalnõi enda arste.

Üks arst, kes on ka varem Navalnõid ravinud ja kes sai nüüd korraks teda läbi ukseprao näha ning temaga rääkida, teatas, et ta ei välista mürgitamist.

"Me ei saa välistada tundmatust kemikaalist tingitud toksilist kahjustust nahale ja limaskestadele," nentis doktor Anastassia Vassiljeva oma Facebooki-postituses ja pakkus, et aine sattus Navalnõi organismi "kolmanda osapoole" abiga.

Vassiljeva sõnul märkas ta Navalnõil löövet, haiguskoldeid nahal ning mädast eritist silma juures. Arst nõuab nüüd, et Navalnõi voodilinad ja tema naha- ja juukseproovid läbiksid põhjaliku analüüsi.

"Palusin kolleegidel jätta Navalnõi vähemalt kolmeks päevaks arstide hoole alla, kuniks analüüside tulemus on teada. Kuid, kahjuks, ülevalt antud käsuga viis politsei ta kinnipidamisruumi," ütles Vassiljeva.

Pühapäeva õhtul kirjutas Facebookis ka Navalnõi advokaat Olga Mihhailova, et arstid tegelikult ei tea, mis tema kliendil häda on. Ta lisas, et peab seda kahtlaseks, sest varem pole Navalnõil kunagi allergiate probleeme olnud.

Moskva 64. haigla teatas esmaspäeval, et Navalnõi seisund on rahuldav.

Hiljem esmaspäeval õnnestus ka doktor Vassiljeval lõpuks Navalnõi juurde pääseda. Tema sõnul eeldas Navalnõi, et ta kirjutatakse haiglast välja - ehk tagasi vanglasse - juba esmaspäeval, kuid Vassiljeva hinnangul on selleks sammuks liiga vara, sest endiselt pole selge, mis Navalnõil sellise reaktsiooni põhjustas. Eriti kui jutt käib samast kambrist, kus tema tervisehädad alguse said.

Natuke aega hiljem saabuski teade, et Navalnõi on haiglast välja kirjutatud ning viiakse tagasi vanglasse. Tema ametlikuks diagnoosiks on haigla arstide poolt märgitud kontaktdermatiit.

Navalnõi viimisest haiglast tagasi vanglasse on meedias avaldatud ka video.

Конвой уводит Алексея Навального из больницы — обратно в спецприёмник (туда, где может до сих пор оставаться химический агент, вызвавший отравление). Сотрудники органов чего-то боятся — запрещают себя снимать. Видимо, понимают, что совершают преступление. pic.twitter.com/CuEFlecX0V — Альянс врачей (@alyansvrachey) July 29, 2019

Navalnõi kaasvõitleja, opositsioonipoliitik Leonid Volkov avaldas pühapäeva hilisõhtul arvamust, et juhtunu näol ei pruugi ilmtingimata tegu olla tahtliku mürgitamisega. Volkov selgitas sotsiaalmeedias, et alles eelmisel kuul oli teda hoitud täpselt samas kambris ning tal oli tookord samuti tekkinud lööve. Opositsioonipoliitiku arvates võivad siin teemaks olla hoopis halvad sanitaartingimused nimetatud vangikongis ja kinnipidamisasutuses üldse.

2017. aastal viskas ründaja Navalnõid briljantrohelisega, millele oli võib-olla lisatud ka muud kemikaali, ning poliitiku silm sai intsidendi tõttu viga. Arstidel õnnestus tookord silm päästa ja nägemisvõime taastada. Üks arstidest, kes teda tookord ravis, oli eelpool mainitud doktor Vassiljeva.

Lisaks laupäeval kinni peetud meeleavaldajatele pidas politsei opositsiooni toetajaid kinni ka haigla juures, kus Navalnõi viibib. Telenakali Dožd andmetel peeti kinni umbes 20 inimest, nende seas ka kaks ajakirjanikku. Doždi reporter Daniil Sotnikov võeti politsei poolt kinni telekaamera ees.

Задержан корреспондент "Дождя" Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019

Esmaspäeval mõistis kohus kümnepäevase aresti ka teisele tuntud opositsioonipoliitikule Ilja Jašinile.

Analüütikud on nimetanud sündmusi Moskvas kõige tõsisemaks vastaseisuks võimude ja meeleavaldajate vahel pärast 2011.-2012. aastate sündmusi.