Narva jõkke asustati 5000 tuurakala

Vanasti oli Atlandi tuur Läänemerre suubuvates jõgedes laialt levinud, kuid praeguseks on see kalaliik inimtegevuse tõttu siin välja surnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuurapopulatsioonide taastamiseks on moodustatud rahvusvaheline töögrupp, mille koosseisus tegutsevad ka Eesti kalateadlased. Suvel toodi Saksamaalt Eestisse 10 000 tuuramaimu, mis kasvasid noorkaladeks Põlula kalakasvanduses. Pooled neist hakkasid reedel end Narva jões sisse seadma.

"Praegu nad lähevad natuke allavoolu ja hakkavad endale otsima sobivaid kohti, sest nad tulevad Põlula kalakasvandusest, kus on neil olnud omad kasvamistingimused. Nüüd nad peavad looduses hakkama saama," selgitas Eesti loodushoiukeskuse kalauurija Meelis Tambets.

"Plaan on tegelikult niimoodi, et jätkuvalt asustada mitmed aastad. Selle jaoks on isegi üle-Läänemereline tuura tegevuskava vastu võetud. Asustame mõnda aega ja kui esimesed hakkavad juba tagasi tulema kudema, siis vajadus meiepoolse asustamise järgi kaob ja tuurapopulatsioon taastub. See ongi meie eesmärk," lisas ta.