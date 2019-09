Keskkonnaameti 19. augusti eelnõuga jäeti heakskiitmata ning lõpetati Linnamäe hüdroelektrijaama omaniku Wooluvabrik OÜ keskkonnamõju hindamise aruanne ning keelduti paisutamiseks vajaliku vee erikasutusloa andmisest. Vastulausete esitamiseks oli aega 16. septembrini.

Vastulause esitas tähtajaks Jõelähtme vald, kes ei nõustu eelnõuga. "Leiame, et korralduse eelnõu koostamisel on jäetud mitmed olulised asjaolud kaalumata ning on ebaõigesti ja meelevaldselt kohaldatud õigusnorme," märgiti vastulauses.

Vallavolikogu poolt saadetud kirjas soovitakse, et keskkonnaamet peaks pikendama veeloa kehtivust ja jätkama Wooluvabriku poolt esitatud uue veeloa taotluse menetlemist. "Vee paisutamine ja hüdroelektrienergia tootmine Linnamäe hüdroelektrijaamas ei tohi lõppeda," märgiti kirjas.

Vald esitas ka mitu põhjendust, miks keskkonnaamet peaks loobuma elektritootmise lõpetamise taotlemisest. Esiteks toodi välja, et Linnamäe paisjärv ja selle lähiümbrus on olulised elu- ja toitumispaigad mitmele nahkhiireliigile ning et juba piirkonnas elutsevaid liike peaks eelistama teoreetiliselt seal kunagi elutsema hakkavatele liikidele, näiteks lõhelistele.

Teiseks märgiti teadaolevat tõsiasja, et hüdroelektrijaama pais on muinsuskaitse all ning et muinsuskaitseameti menetluses on taotlus muinsuskaitse all olevat ala suurendada. Kolmandaks nenditi vastulauses, et paisutamise jätkamine ja paisjärve säilimine on valla ja kohaliku kogukonna huvides.

Samuti märgiti, et kuivõrd Eestis on hüdroenergia tootmine looduslike tingimuste tõttu niigi keeruline, siis ei tasuks sulgeda ühte vähestest hüdroelektrit tootvatest jaamadest.

Valla hinnangul on ka Wooluvabriku esitatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne täiesti õiguspärane ning nad ei mõista, miks amet selle tagasi lükkas.

Keskkonnaministeerium, kellelt keskkonnaamet ootas samuti arvamust, tähtajaks arvamusi või vastuväiteid ei esitanud.

Õiguskaitse määrati 30 päevaks

Peale seda, kui keskkonnaamet keelas Linnamäel elektritootmise, pöördus Wooluvabrik Tallinna halduskohtusse ning kohus väljastas 6. septembril kohtumääruse, millega andis Wooluvabrik OÜ-le esialgse õiguskaitse ning keelas riigiasutustel elektritootmise takistamise.

Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu selgitas ERR-ile, et kui on tegu kiire asjaga, siis võib kohus kuni 30-päevaseks tähtajaks esialgset õiguskaitset kohaldada määrusega, mis ei sisalda põhjendusi. Kohus peab õiguskaitse taotluse sisuliselt lahendama ning selle jaoks küsitakse asjaosalistelt seisukohti.

"Hetkel on õiguskaitse määratud 30 päevaks, peale mida tuleb lahendada see põhjendatud määrusega. Seda 30 päeva loetakse määruse tegemise päevast," ütles Vilu.

Esialgse õiguskaitse määrust on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul ringkonnakohtus, kuid Vilu kinnitusel keegi määruskaebust esitanud ei ole, kuid kolmapäevase seisuga oli selleks veel paar päeva aega.

"Lisaks, esialgse õiguskaitse määrust võib kohus igal ajal tühistada kui selleks tekib põhjendatud vajadus," märkis ta.