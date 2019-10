Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave lahkub ametist

Ettevõtte nõukogu esimees André Küüsvek tunnustas Sillavet, öeldes, et tema juhtimisel on loodud tugev meeskond ja kaasaegse raudtee rajamisel jõudsalt edasi liigutud. Küüsvek lisas, et nõukogu on käima lükanud protsessi ettevõttele uue juhi leidmiseks.

"Meie meeskond on projekti kahe aastaga viinud ettevalmistusetapist elluviimisse," sõnas Sillave ise. "Järjepideva töö tulemusena on oluliselt kasvanud kindlus, et raudteeühendus tuleb. Panustasin Rail Balticasse kogu energia ning lahkun isiklikel põhjustel. Ehitus on alanud, sellelt teemärgilt on sobiv anda teatepulk üle uuele juhile," lisas ta.

Esmaspäeval kinnitasid kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS aktsionärid ametisse ettevõtte uue nõukogu.

Uue nõukogu ametisse nimetamise tingis Eesti aktsionäri OÜ Rail Baltic Estonia otsus asendada OÜ Rail Baltic Estonia tegevjuht Sillave RB Rail AS nõukogus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) transpordi asekantsler Ahti Kuningaga. Läti äriseaduse kohaselt tuleb uue nõukogu liikme ametisse määramisel nimetada ka uus nõukogu.

RB Rail AS uude nõukogusse kuuluvad järgmised liikmed:

Eestist Ahti Kuningas ning Anti Moppel, kes töötab MKM-i transpordi asekantsleri nõunikuna.

Lätist Ligita Austrupe, kes on Läti transpordiministeeriumi asekantsleri asetäitja ning Anri Leimanis, kes on Latvijas Mobilais Telefons nõukogu aseesimees.

Leedust Karolis Sankovski, kes on RB Rail AS nõukogu esimees ja Rail Baltica Statyba tegevjuht ning Romas Švedas, kes töötab AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimehena.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist - taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.