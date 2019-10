MTA: renditööjõuga seotud maksupettuste vähendamise võti on poliitikute käes

Oktoobri alguses saatis rahandusminister Martin Helme (EKRE) maksu- ja tolliametile kirja, milles palus tõsiselt ja süsteemselt kontrollida kõiki Eestis tegutsevaid Ukraina päritolu renditöötajaid. Ministrile teeb muret skeem, mille abil osa ettevõtteid väldib kohustust maksta riigile makse ning välistöötajale Eesti keskmist palka.

"Läbi, ütleme Poola vahendusettevõtte tekitatakse näiline töölähetuse olukord, kus seesama töötaja vormistatakse ametlikult tööle Poola ettevõttesse, kusjuures Poolas ta ühtegi päeva tööd ei tee. Ta tulebki kohe Eestisse ja siin Eestis on tema jaoks kasutajaettevõte. Loomulikult paberi peal on kõik vormistatud nii, et see suhe oleks töölähetusena," kirjeldas skeemi MTA maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun.

Veel enam, kohati kuulub ka Poolas registreeritud vahendusfirma tegelikult eestlastele. Martin Helme ootab, et maksu- ja tolliamet suunaks renditööjõu kontrollimisele olulise osa oma ressurssidest ja esitaks ministeeriumile selle kohta igakuiseid aruandeid. Oscar Õun ütles, et amet tegeleb renditööjõuga pidevalt, kuid jõude ootavaid maksuametnikke neil pole.

"Ressurssi on võimalik tõepoolest ümber mängida, aga need uued tööülesanded tulevad millegi muu arvelt. Meil täna järelevalve mõttes on fookus number üks ümbrikupalgad, selle 87 miljoni euro kojutoomine. Kui me nüüd otsustame, et me väga suure osa oma ressursist paneme välismaa tööjõuga tegelemisele, siis need tegevused tulevad mingi muu funktsiooni arvelt."

Renditööjõuga skeemitamine toimub seaduse piiril ning maksu- ja tolliametil on rikkumisi keeruline tõestada. Pisut lihtsam on siis, kui koostöös Poola kolleegidega selgub, et renditööjõu ametlik tööandja ehk vahendaja ei maksa ka Poolas makse.

"Sageli on murekohaks see, et nendele töötajatele, kes on Poola ettevõttesse registreeritud, ka Poolas ikkagi mingisugust töötasu makstakse, ehk see sotsiaalne garantii on seal olemas."

Ja kui inimene saab Poolas palka, kuidas sa siis kohtus tõestad, et tegelikult oli tema töösuhe ainult fiktiivne? Pealegi ei tegutse tööjõuvahendajad ainult Poolas, vaid ka mujal Euroopas. See tähendab, et maksuamet peab arvestama erinevate riikide ja maksusüsteemidega. Ühtlasi on keeruline kuulata üle töötajaid, kes menetluse käigus Eestist lahkuvad.

"Me võime paluda oma kolleegide abi Poolas, me võime neid ise üritada taga ajada, aga täiendavaid vettpidavaid tõendeid selle olukorra maksustamiseks on sageli väga keeruline leida," selgitas Õun.

Õuna sõnul tegutseb maksu- ja tolliamet vastavalt oma võimekusele, aga lõpuks on iga üksikjuhtumiga tegelemine kallis ning keeruline, ehk otsest tulu riik hoogsast järelevalvest saada ei pruugi.

"Tulevad uued ettevõtted. Kui me näeme, et on ka mingisugune grupeering, kes nende skeemide taga on, siis me saame kogu skeemi hakata harutama, aga see ei ole välistatud, et kahe-kolme kuu pärast on meil uued tegelased, kes arvavad, et nii on mõistlik asju ajada."

Maksu- ja tolliameti hinnangul oleks otstarbekam tegeleda põhjustega, mis ettevõtjaid petma meelitavad. Muu hulgas võib abi olla sellest, kui edasi minnakse rahandusministeeriumi välja pakutud seaduseelnõuga, mis paneks tulumaksukohustuse kõigile Eestis tegutsevatele renditöötajatele. Ja seda alates esimesest tööpäevast. Lisaks ütles Oscar Õun, et üle tuleks vaadata meie sisserändepoliitika.

"Ettevõtted jätkuvalt räägivad, et meil ei ole töökäsi. Mõnevõrra me võib-olla siis ka peaksime hõlbustama või lihtsustama seda legaalsel teel Eestisse tööle tulemist. Kui me räägime välismaalaste seaduse palgakriteeriumist, siis eks siin on ka mõttekoht, kas ta täna täidab oma algset eesmärki. Kas võib-olla on mõttekoht seda lühiajalise töötamise registreerimise aega pikendada tänaselt 365 päevalt kahe aasta peale? Ehk need seadusandlikud mõtted peaksid täna taustal käima, et mitte jätta kogu teemaga tegelemist järelevalve fookusesse."

Martin Helme ukrainlastele pühendatud kirja küsis tutvumiseks ka võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta. Tema kontrollib, ega kedagi diskrimineerita. Oscar Õun kinnitas, et maksu- ja tolliamet enda tööd rahvuspõhiselt ei korralda.

"Ma võin ka nende kaasuste põhjalt, millega ma olen ise kokku puutunud, selgelt öelda, et Ukraina töötaja on reeglina väga usin, ta tuleb Eestisse tööd tegema, ta on väga kõrgelt motiveeritud ja kui ta teeb oma töö ära, läheb ta koju ja puhkab kodus. Selles mõttes oleme me võib-olla Ukrainast pärit töötajate osas olnud ebaõiglased ja ülekohtused sageli nende väljaütlemistega."